Nghịch lý chuyện tiền thưởng tại US Open 2021

Tổng số tiền thưởng tại US Open 2021 cao kỷ lục, nhưng phần thưởng cho nhà vô địch ở nội dung đánh đơn lại giảm.

Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) đã công bố mức thưởng dành cho US Open 2021, giải Grand Slam cuối cùng của năm. US Open có tổng mức tiền thưởng kỷ lục 57,5 triệu USD , nhỉnh hơn so với mức 57,2 triệu USD hồi năm 2019. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mùa 2020, giải đấu có tổng tiền thưởng 53,4 triệu USD .

Dù tổng tiền thưởng năm 2021 tăng, số tiền dành cho nhà vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ bị giảm từ 3 triệu USD xuống còn 2,5 triệu USD . Các tay vợt về nhì cũng chỉ được thưởng 1,25 triệu USD , giảm 50.000 USD so với mức năm 2020.

Tổng số tiền thưởng của US Open 2021 ở mức kỷ lục. Ảnh: USTA.

USTA cho biết đã làm việc với các Hiệp hội quần vợt của nam và nữ để phân bổ tiền thưởng. Số tiền thưởng cho nhà vô địch và á quân nội dung đơn giảm, để có thể tăng tiền thưởng cho các vòng trước tứ kết. Riêng tổng số tiền dành cho vòng loại tới gần 6 triệu USD , tăng 66% so với năm 2019. Mùa 2020, US Open không tổ chức vòng loại.

Ngoài ra, số tiền thưởng cho các tay vợt góp mặt ở vòng đầu tiên là 75.000 USD , tăng 14.000 USD so với năm 2020. Tại vòng 2, mỗi tay vợt sẽ bỏ túi 115.000 USD , tăng 15.000 USD so với năm ngoái.

Nội dung đánh đôi cũng được tăng số tiền thưởng lên đáng kể. Đôi vô địch sẽ nhận 660.000 USD cho mỗi nội dung, tăng tới 260.000 USD so với năm 2020, trong khi đôi á quân nhận 330.000 USD , tăng 90.000 USD .

Stacey Allaster, Giám đốc điều hành US Open, cho biết: "Với sự trở lại tuyệt vời nhất, chúng tôi biết rằng năm 2021 sẽ là một năm lịch sử cho giải đấu. Chúng tôi xác định việc phân bổ tiền thưởng theo từng vòng bằng cách tham gia vào một cuộc đối thoại cởi mở với các tay vợt và nhà quản lý hai hiệp hội. Chúng tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của họ để mang lại lợi ích tối đa cho số lượng người chơi".

US Open 2021 diễn ra từ ngày 30/8 đến 12/9. Dominic Thiem và Naomi Osaka là nhà vô địch nội dung của nam và nữ ở mùa giải 2020. Thiem đã xác nhận không dự giải đấu năm nay do chấn thương.