Nghĩa địa tàu vũ trụ ở Thái Bình Dương

Point Nemo là nơi an toàn nhất để tàu vũ trụ rơi xuống bởi nguy cơ va chạm khu dân cư, các công trình của con người bằng không. Do tính chất dòng hải lưu, khu vực này khan hiếm sinh vật biển, không có tàu đánh cá vì ít chất dinh dưỡng. Đó là lý do Point Nemo có biệt danh "nghĩa địa tàu vũ trụ" hoặc "nơi cô đơn nhất Trái Đất". Ảnh: Auto Evolution.