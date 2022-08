Nghĩa của từ valetudinarian khi nói về con người

Valetudinarian lần đầu được sử dụng vào năm 1684, bắt nguồn từ valēre trong ngôn ngữ Latin.

Valetudinarian /ˌvalɪˌtjuːdɪˈnɛːrɪən/ (danh từ): Người lo lắng về sức khỏe.

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa valetudinarian là kiểu người luôn lo lắng về vấn đề sức khỏe của bản thân. Từ này còn được dùng với ý nghĩa là một người đang gặp vấn đề sức khỏe không tốt.

Theo Merriam-Webster Dictionary, valetudinarian lần đầu được sử dụng vào năm 1684. Điều kỳ lạ là valetudinarian lại bắt nguồn từ valēre trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là khỏe mạnh hoặc có sức mạnh. Hầu hết từ tiếng Anh có nguồn gốc từ valēre đều mang ý nghĩa liên quan sức mạnh, ví dụ valiant, prevail, valor.

Ứng dụng của từ valetudinarian trong tiếng Anh:

- The valetudinarian alternated two hours of work with one hour of rest.

Dịch: Những người lo lắng về sức khỏe thường xen kẽ 2 giờ làm việc rồi nghỉ ngơi một giờ.

- Every time felt even a little bit sick, the valetudinarian would immediately look up his symptoms on WebMD and schedule a doctor’s appointment.

Dịch: Mỗi lần cảm thấy hơi mệt, người lo lắng về sức khỏe ngay lập tức tra cứu triệu chứng trên WebMD và đặt lịch hẹn với bác sĩ.