Nghĩa của từ sinister khi nói về con người

Sinister /ˈsɪn.ɪ.stər/ (tính từ): Xấu xa, bất hảo.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa sinister là cảm giác khiến bạn cảm nhận được điều gì đó tồi tệ, xấu xa có thể xảy ra. Trong khi đó, Merriam-Webster Dictionary chỉ ra loạt định nghĩa cho từ này, cụ thể như sau:

- Độc ác, hoặc sản sinh ra cái ác.

- Những điều đi kèm hoặc gây ra thảm họa.

- Điềm báo vận xui hoặc rắc rối.

- Những thứ nằm bên trái của một vật gì đó.

- Những điều không may mắn.

Sinister được cho là ra đời vào thế kỷ 15, bắt nguồn từ sinistra trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là bên trái. Người xưa quan niệm bên trái hoặc những người thuận tay trái thường xui xẻo, không may mắn. Đây có thể là nguyên nhân khiến sinister mang ý nghĩa là vận xui hoặc những rắc rối.

Ứng dụng của sinister trong tiếng Anh:

- She has dark, sinister eyes that make you nervous when she looks at you.

Dịch: Cô ta có đôi mắt tối tăm, bất hảo khiến bạn cảm thấy lo lắng mỗi khi cô ta nhìn vào bạn.

- The case becomes ever more sinister, and she knows she needs to find answers quickly.

Dịch: Vụ việc ngày càng trở nên rắc rối, cô ấy biết bản thân cần phải tìm ra đáp án thật nhanh.