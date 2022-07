Nghĩa của từ pre-loved khi nói về đồ vật, hàng hóa

Pre-loved lần đầu được sử dụng trên một tờ báo của Ohio (Mỹ) vào năm 1972.

Pre-loved /ˌpriːˈlʌvd/ (tính từ): Đã qua sử dụng.

Định nghĩa:

Pre-loved lần đầu được sử dụng trên một tờ báo của Ohio (Mỹ) vào năm 1972. Cambridge Dictionary định nghĩa pre-loved là trạng thái không còn mới hoặc đã qua sử dụng.

Từ này thường được dùng để mô tả đồ vật, hàng hóa. Cách viết pre-loved hoặc preloved đều đúng, nhưng pre-loved phổ biến hơn trong cộng đồng người nói tiếng Anh.

Trong mua bán hàng hóa, pre-loved thường được thay thế second-hand vì nhiều người cho rằng pre-loved mang ý nghĩa nhẹ nhàng và dễ thu hút khách hàng hơn.

Ứng dụng của từ pre-loved trong tiếng Anh:

- Not only will you find "pre-loved" dresses, but you'll find many that have never been worn at all.

Dịch: Bạn không chỉ tìm được những bộ váy "qua tay", mà còn tìm được những món đồ còn mới, chưa qua sử dụng.

- Some of their past designs have been discontinued and are now only available pre-loved.

Dịch: Một số thiết kế cũ của họ đã dừng sản xuất, hiện chỉ có sẵn vài sản phẩm đã qua sử dụng.