Nghĩa của từ pettifogger khi nói về một kiểu người trong xã hội

Pettifogger được sử dụng từ năm 1564, ban đầu được viết dưới dạng pettie fogger.

Pettifogger /ˈpedēfôɡər/ (danh từ): Luật sư vô danh, tay nghề kém; người ngụy biện.







Định nghĩa:

Pettifogger lần đầu được sử dụng từ năm 1564. Merriam-Webster Dictionary đưa ra hai định nghĩa cho pettifogger như sau:

1. Một luật sư tay nghề kém, đưa ra những lập luận thiếu chặt chẽ.

2. Một người đưa ra luận điểm để đôi co, tranh cãi về những điều vặt vãnh.

Ban đầu, pettifogger được viết dưới dạng pettie fogger. Pettie là biến thể của petty, nghĩa là nhỏ mọn, nhỏ nhen. Còn fogger được cho là biến thể của fugger trong tiếng Đức, dùng để chỉ những người giàu có hám lợi, hoặc những người hay ăn cắp vặt.

Pettifogger từng được dùng để chỉ những người kinh doanh mờ ám, sau đó mới được mở rộng để nói về những người ngụy biện hoặc chỉ những luật sự vô danh, kém tài.

Ứng dụng của từ pettifogger trong tiếng Anh:

- Although legal pettifogger struggle in daily life and they didn't have status but they have exist necessity in social.

Dịch: Những luật sư vô danh đang vật lộn với cuộc sống thường ngày và họ cũng không có địa vị, nhưng sự tồn tại của họ rất cần thiết trong xã hội này.

- A pettifogger may be one who deals with frivolous cases, or one who uses underhanded or unethical methods in a legal case.

Dịch: Luật sư vô danh có thể là người giải quyết những vụ việc nhỏ, hoặc là người sử dụng những phương pháp bất chính, phi đạo đức trong một vụ việc pháp lý.