Nghĩa của từ parched khi nói về đợt hạn hán bất thường ở Trung Quốc

Parched lần đầu được sử dụng từ những năm 1550, gần đây xuất hiện nhiều trong các trang báo tiếng Anh khi đề cập đợt nắng nóng, khô hạn ở đất nước tỷ dân.

Parched /pɑːtʃt/ (tính từ): Khô cằn.







Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa parched dùng để nói về tình trạng bị khô vì quá nóng và không đủ mưa, đặc biệt là đất đai, hoa màu. Từ này được cho là xuất hiện trong tiếng Anh từ những năm 1550.

Gần đây, parched được đề cập nhiều trong các trang báo tiếng Anh, liên quan việc nhiều địa phương tại Trung Quốc hứng chịu đợt hạn hán bất thường. Lượng mưa giảm mạnh, mực nước ở các con sông lớn giảm, kéo theo tình trạng đất nông nghiệp khô cằn, hoa màu chết vì thiếu nước.

Ứng dụng của từ parched trong tiếng Anh:

Liên quan đợt hạn hán tại Trung Quốc, CNBC viết: "A section of a parched river bed is seen along the Yangtze River in Jiujiang in China’s central Jiangxi province on August 19, 2022".

Dịch: Một đoạn lòng sông khô cằn có thể nhìn thấy dọc sông Dương Tử ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc vào ngày 19/8/2022.

Cùng ngày, India Today đưa tin: "As climate change continues to mount a massive challenge on almost every country in the world, China is no different. The Chinese government has for the first time sounded the national drought alert of the year as forest fires, and heatwaves leave the country parched".

Dịch: Biến đổi khí hậu tiếp tục là một thách thức lớn đối với hầu hết quốc gia trên thế giới, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra cảnh báo hạn hán cấp quốc gia trong năm nay do cháy rừng và các đợt nắng nóng khiến cả nước rơi vào tình trạng khô hạn.