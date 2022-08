Nghĩa của từ macaronic khi nói về cách sử dụng ngôn ngữ

Macaronic ra đời vào đầu thế kỷ 17, được dùng như một cách châm biếm hài hước.

Macaronic /ˌmakəˈrɒnɪk/ (tính từ): Pha trộn ngôn ngữ.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary đưa ra hai định nghĩa cho macaronic như sau:

1. Sự đặc trưng khi pha trộn từ ngữ với các từ trong ngôn ngữ Latin, hoặc pha trộn với các từ không thuộc ngôn ngữ Latin nhưng có phần kết thúc là tiếng Latin.

2. Sự đặc trưng khi pha trộn hai ngôn ngữ.

Macaronic ra đời vào đầu thế kỷ 17, là sự kết hợp giữa maccarone trong tiếng Italy và macaronicus trong tiếng Latin mới, được dùng như một cách châm biếm việc pha trộn hai ngôn ngữ khi nói, viết.

Macaronic được dùng theo hướng châm biếm hài hước, không nặng nề về tính xúc phạm. Từ này được dùng nhiều trong các bài thơ, tiểu thuyết, phim ảnh, thậm chí là các bài phát biểu.

Ứng dụng của từ macaronic trong tiếng Anh:

- Latin was very popular and often mixed with the Polish language in macaronic writings and in speech.

Dịch: Tiếng Latin rất phổ biến và thường được kết hợp với tiếng Ba Lan trong các tác phẩm và bài phát biểu pha trộn ngôn ngữ.

- The term macaronic is usually reserved for works where the mixing of languages has a humorous or satirical intent.

Dịch: Thuật ngữ pha trộn ngôn ngữ thường được dành cho các tác phẩm, nơi mà sự pha trộn được dùng cho mục đích hài hước hoặc châm biếm.