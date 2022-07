Nghĩa của từ contagious khi nói về bệnh đậu mùa khỉ

Contagious lần đầu được sử dụng từ thế kỷ 14, gần đây được đề cập trong nhiều trang báo khi bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại nhiều quốc gia.

Contagious /kənˈteɪ.dʒəs/ (tính từ): Truyền nhiễm, dễ lây lan.

Định nghĩa:

Oxford Learner's Dictionaries định nghĩa contagious là việc lây lan giữa người với người khi chạm, tiếp xúc trực tiếp. Cambridge Dictionary nói thêm việc truyền bệnh có thể xảy ra khi chạm vào người nhiễm bệnh hoặc chạm vào quần áo chứa mầm bệnh.

Trong tiếng Anh, contagious và infectious đều được dùng để nói về bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, cách dùng của 2 từ này có sự khác biệt.

Cụ thể, contagious dùng trong trường hợp bệnh được lan truyền bằng cách tiếp xúc trực tiếp (da kề da) với người mắc bệnh, hoặc tiếp xúc với những vật dụng bị nhiễm bệnh.

Trong khi đó, infectious dùng trong trường hợp bệnh được lan truyền từ người này qua người khác (thường là qua đường hô hấp) do tác nhân gây bệnh, chủ yếu là virus hoặc vi khuẩn.

Contagious và infectious còn được dùng theo nghĩa bóng, thường là trong các ngữ cảnh mang hàm ý vui vẻ. Cộng đồng người nói tiếng Anh thường dùng 2 từ này để nói về việc lan tỏa tiếng cười hoặc những điều tích cực. Đôi khi, contagious và infectious lại được dùng trong những trường hợp tiêu cực, ví dụ nói về việc lan truyền những điều khó chịu, sợ hãi.

Ứng dụng của từ contagious trong tiếng Anh:

Thời gian gần đây, từ contagious được đề cập nhiều trong các tờ báo, trang tin tiếng Anh, liên quan căn bệnh đậu mùa khỉ lây lan nhanh và được WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Ví dụ, UNICEF viết: "Monkeypox is not a highly contagious disease, since prolonged direct contact is needed for the virus to spread from human to human".

Dịch: Đậu mùa khỉ không phải căn bệnh dễ lây lan vì phải tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài, virus mới có thể lây từ người sang người.

Tương tự, Washington Post cũng dùng từ contagious khi đưa tin về bệnh đậu mùa khỉ như sau: "Monkeypox is less contagious than smallpox and the symptoms are milder".

Dịch: Bệnh đậu mùa khỉ ít lây lan hơn bệnh đậu mùa và các triệu chứng cũng nhẹ hơn.