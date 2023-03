Nghi vấn dàn sao bất mãn với HLV Nagelsmann

Cụ thể, hai thủ thành Manuel Neuer và Sven Ulreich được cho là có mâu thuẫn với Nagelsmann kể từ khi HLV thủ môn Toni Tapalovic chia tay "Hùm xám". Nagelsmann là người yêu cầu BLĐ Bayern sa thải Tapalovic hồi tháng 2, sau khi HLV này làm lộ thông tin đội bóng.

Những cầu thủ khác như Gnabry Gnabry, Leroy Sane, Musiala Musiala, Joao Cancelo và Sadio Mane cũng không ủng hộ cựu thuyền trưởng RB Leipzig. Trước đó, Cancelo phàn nàn với Nagelsmann vì quyết định để anh lên ghế dự bị, trong bối cảnh vừa mượn cầu thủ Man City về trong tháng 1.

Trong khi đó, Joshua Kimmich và Leon Goretzka không đồng tình với quan điểm Nagelsmann không quản được phòng thay đồ. "Hoàn toàn không", Kimmich trả lời khi một nhà báo từ đài truyền hình ZDF muốn biết liệu Nagelsmann có bị "đá ghế" hay không.

"Điều đó xảy ra vì cả đội không thắng đủ các trận đấu, vì chúng tôi không có đủ thành công. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn nằm trong các cuộc đua danh hiệu", ngôi sao người Đức chia sẻ thêm.

"Tuy nhiên, tất cả đều thấy rằng chúng tôi sa sút, đặc biệt là ở Bundesliga. Đội chỉ thắng 5 trong 10 trận gần nhất. Nhưng HLV của chúng tôi không hề đánh mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ", Kimmich nêu quan điểm.

Nagelsmann dẫn dắt Bayern Munich vào tháng 7/2021. Ông được ký hợp đồng 5 năm và hưởng mức lương khoảng 9 triệu euro/mùa. "Hùm xám" phải tiếp tục trả lương cho Nagelsmann cho đến khi ông tìm được một công việc mới.

