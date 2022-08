Nghị sĩ Mỹ duy nhất ngăn 2 nước Bắc Âu vào NATO

Josh Hawley là thượng nghị sĩ duy nhất bỏ phiếu chống lại nghị quyết ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ hôm 3/8.

Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ủng hộ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ 95 - 1. Trong đó, Thượng nghị sĩ Josh Hawley là người duy nhất bỏ phiếu chống lại quyết định này, theo Hill.

Trước đó, ông Hawley đã tuyên bố ý định bỏ phiếu chống lại nghị quyết vào đầu tuần này, bày tỏ sự phản đối của mình trong một bài báo trên National Interest.

Cụ thể, ông không tin rằng Mỹ nên mở rộng cam kết an ninh ở châu Âu, vì "đối thủ nước ngoài lớn nhất" của Mỹ là Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Hawley cho rằng việc gia tăng các cam kết an ninh ở châu Âu sẽ khiến người Mỹ kém an toàn hơn.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đến Điện Capitol, vào ngày 27/7. Ảnh: Hill.

“Phần Lan và Thụy Điển muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để chống lại (các mối lo ngại về an ninh). Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đối thủ nước ngoài lớn nhất của Mỹ không lấn át châu Âu mà là châu Á”, ông Hawley viết.

“Đất nước tôi đang nhắc đến là Trung Quốc. Mỹ không sẵn sàng đối đầu với quốc gia này. Và việc mở rộng cam kết an ninh ở châu Âu sẽ chỉ khiến vấn đề đó trở nên tồi tệ hơn, đồng thời khiến Mỹ kém an toàn hơn”, ông nói thêm.

Đảng viên Cộng hòa của Missouri cũng nêu rõ lập trường của mình trong phát biểu tại Thượng viện hôm 3/8, cho rằng việc để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không phải vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

“Phần Lan và Thụy Điển muốn mở rộng NATO vì lợi ích an ninh quốc gia của họ, điều đó hợp lý. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra trước mắt chúng ta là làm như vậy có vì lợi ích của Mỹ không? Vì đó là điều mà chính sách đối ngoại của Mỹ phải hướng tới”, ông Hawley nói.

“Việc mở rộng NATO sẽ đòi hỏi lực lượng Mỹ hiện diện ở châu Âu nhiều hơn, cần nhiều nhân lực, hỏa lực, tài nguyên và tài chính hơn, không chỉ bây giờ mà còn cả chặng đường dài. Song đối thủ nước ngoài lớn nhất của chúng ta không phải ở châu Âu mà là châu Á, và chúng ta đang tụt lại phía sau”, ông nói thêm.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ủng hộ tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 394 - 18 vào tháng trước. Tất cả sự phản đối trong Hạ viện đều đến từ đảng Cộng hòa.