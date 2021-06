Nghị sĩ Mỹ cảnh báo nguy cơ an ninh từ UFO

Sau buổi họp về báo cáo của Lầu Năm Góc, một nhóm các chính trị gia cấp cao của Mỹ cảnh báo UFO gây ra “mối quan ngại về an ninh quốc gia”.

Trong cuộc họp mật mới đây, một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã nghe báo cáo của Lầu Năm Góc về vật thể bay không xác định (UFO). Báo cáo dự kiến được công bố trước ngày 25/6, theo Guardian.

Các nghị sĩ cho biết họ rất lo lắng về những phát hiện này.

“Rõ ràng, có điều gì đó đang xảy ra mà chúng tôi không thể giải quyết được”, Tim Burchett, nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Tennessee, nói.

Hình ảnh UFO vây quanh tàu chiến Mỹ. Ảnh: Jeremy Corbell.

Nguy cơ từ UFO

Trong những năm gần đây, một loạt video của chính phủ Mỹ ghi lại các hiện tượng trên không không xác định (UAP) đã bị rò rỉ, bao gồm video do máy bay chiến đấu F-18 của Hải quân Mỹ thu được. Video cho thấy một vật thể thuôn dài bay qua bầu trời gần San Diego vào năm 2004.

Tháng 4 năm nay, nhiều hình ảnh và video do các sĩ quan hải quân chụp đã bị rò rỉ trên mạng, cho thấy các vật thể hình tam giác bay trên bầu trời.

Vào tháng 5, các đoạn video của quân đội Mỹ bị rò rỉ cho thấy một vật thể bay hình bầu dục xuất hiện gần một tàu hải quân ở San Diego.

Chia sẻ với phóng viên Gadi Schwartz của NBC News, phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận đoạn video là thật.

"Tôi có thể xác nhận video được quay bởi Hải quân Mỹ, và Lực lượng Đặc nhiệm Hiện tượng Không xác định Trên không (UAPTF) đã đưa video vào cuộc điều tra", người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, nhưng từ chối chia sẻ thông tin chi tiết.

Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, một nghị sĩ đảng Dân chủ, mô tả cuộc họp tuần này là "một cuộc họp ngắn thú vị".

"Tôi đã biết thêm được những điều chắc chắn là mới mẻ đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bận tâm về điều này quá nhiều", ông nói với phóng viên.

Trong khi đó, Sean Patrick Maloney, nghị sĩ đảng Dân chủ từ New York, nói với New York Post: “Chúng tôi nghiêm túc coi vấn đề về các UAP này thuộc phạm vi quan tâm trong lĩnh vực an toàn, an ninh của quân nhân Mỹ, cũng như lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi muốn hiểu chúng tôi đang đối mặt với điều gì".

“Điều quan trọng là có những câu hỏi chính đáng liên quan đến sự an toàn và an ninh của binh lính Mỹ. Điều này cũng liên quan đến các hoạt động của chúng tôi. Chúng ta đều biết ở ngoài đó (vũ trụ) có những thứ công nghệ đang sinh sôi nảy nở. Chúng ta cần phải hiểu về vũ trụ hơn một chút", ông Maloney nói.

Hình ảnh ghi lại vật thể hình tam giác bay lơ lửng trên tàu USS Russell năm 2019. Ảnh: Jeremy Corbell.

Tuần trước Luis Elizondo, cựu giám đốc Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến, nói với Washington Post rằng UAP, và UFO, là mối đe dọa nghiêm trọng.

"Chúng tôi đã gặp phải những sự cố có sự can thiệp của các hiện tượng không xác định, và chúng thực sự khiến các máy móc hạt nhân của chúng tôi bị ngưng hoạt động", ông nói.

“Chúng tôi cũng có dữ liệu cho thấy ở các quốc gia khác, những thứ này đã can thiệp vào công nghệ hạt nhân của họ. Chúng khởi động máy móc và đưa chúng vào chế độ hoạt động", ông Elizondo cho biết.

Giả thuyết về UFO

Có giả thuyết cho rằng UFO có thể là máy bay tiên tiến của Trung Quốc hoặc Nga, nhưng ông Tim Burchett, nghị sĩ đảng Cộng hòa, bác bỏ điều này.

“Tôi nghĩ giả thuyết này thật nực cười. Nếu người Nga có công nghệ UFO, họ sẽ chiếm hữu chúng tôi ngay bây giờ. Nó phải là một cái gì đó, nằm ngoài thiên hà của chúng ta. Nhất định là như vậy, nếu những vật thể đó thực sự có thật", ông nói.

Ông Elizondo cũng bác bỏ những giả thuyết như vậy.

“Chúng tôi khá tin rằng chúng tôi đang đối phó với một công nghệ đa thế hệ, một loại công nghệ đi trước nhiều thế hệ so với những gì chúng tôi coi là công nghệ trong tương lai. Đây là công nghệ gì đó trong tương lai, đi trước chúng ta từ 50 đến 1.000 năm”, ông Elizondo nói với Washington Post.

Hình ảnh UFO được ghi lại bằng camera hồng ngoại trên máy bay Mỹ. Ảnh: Chụp màn hình.

Sự xuất hiện tràn lan của các video gần đây, cùng với báo cáo sắp được công bố của Lầu Năm Góc, làm dấy lên làn sóng phấn khích và tò mò về UFO.

Gần đây, cựu Tổng thống Barack Obama nói với CBS rằng “có những thước phim và hồ sơ về các vật thể trên bầu trời mà chúng tôi không biết chính xác chúng là gì”.

Val Demings, nữ nghị sĩ đảng Dân chủ từ Florida, cũng có mặt tại cuộc họp về UAP vừa qua.

“Báo cáo này nhằm mục đích đảm bảo an toàn và an ninh của chúng tôi. An ninh quốc gia của chúng tôi là số một, và đó thực sự là lĩnh vực mà chúng tôi xem là trọng tâm của cuộc họp”, bà Demings nói.

Theo Guardian, báo cáo khi được công bố sắp tới sẽ không chứa nhiều nội dung mật. Điều này nhằm ngăn các thông tin nhạy cảm nhất bị tiết lộ cho công chúng.