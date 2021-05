Nghị sĩ gốc Việt tranh cử chức vụ cấp cao ở Georgia

Nghị sĩ Bee Nguyen ngày 4/5 thông báo việc chạy đua vào ghế tổng thư ký tiểu bang Georgia, Mỹ. Chức vụ này đang do một đảng viên Cộng hòa nắm giữ.

Hạ nghị sĩ Nguyen, 39 tuổi, là thành viên quan trọng đầu tiên trong đảng Dân chủ ở Georgia thông báo ý định ứng cử nói trên, theo New York Times. Tổng thư ký là một chức vụ cấp cao trong ban lãnh đạo chính quyền tiểu bang.

“Đảng Cộng hòa đã làm mọi thứ để nhấn chìm tiếng nói của những cử tri muốn xây dựng một nước Mỹ dành cho mọi người, thay vì chỉ dành cho một số người”, cô Nguyen nói trong video thông báo tranh cử ngày 4/5.

“Nhưng chúng ta sẽ không để bất cứ ai ngăn cản quyền được hưởng nền dân chủ rộng mở và công bằng của mình”, bà Nguyen tuyên bố.

Hạ nghị sĩ Nguyen sẽ cạnh tranh ghế tổng thư ký Georgia với người đương nhiệm Brad Raffensperger. Ông này từng chọc giận cựu Tổng thống Donald Trump vì từ chối lật ngược kết quả bầu cử tháng 11/2020.

Hạ nghị sĩ Bee Nguyen từng dẫn đầu cuộc chiến chống lại dự luật hạn chế quyền bỏ phiếu tại Georgia. Ảnh: New York Times.

Cuộc đua vào vị trí tổng thư ký Georgia vốn là sự kiện không thu hút chú ý, theo New York Times. Nhưng năm nay, đây sẽ là sự kiện đặc biệt được theo dõi, vì những cuộc bầu cử gần đây của bang này có kết quả chênh lệch quá sát sao.

Tổng thư ký Georgia là quan chức phụ trách giám sát việc tổ chức bầu cử ở tiểu bang này.

Georgia cũng dần nổi lên là bang chiến địa trọng yếu trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, cô Nguyen nhận xét ông Raffensperger đáng được khen ngợi vì dũng cảm bác bỏ cáo buộc gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, cô Nguyen chỉ ra rằng từ đó tới nay, ông Raffensperger đa phần ủng hộ đạo luật giới hạn quyền bầu cử, được cơ quan lập pháp Georgia thông qua vào tháng 3.

Cô Nguyen ủng hộ quyền phá thai và siết chặt luật kiểm soát súng đạn của Georgia. Do vậy, vị nghị sĩ có thể gặp khó khăn khi kết nối với những cử tri bảo thủ, so với các cử tri có tư tưởng tự do tại thành phố Atlanta.

Hồi tháng 3, cô Nguyen là một trong số những nhà lập pháp gốc Á tại bang Georgia mạnh mẽ lên án vụ xả súng tại tiệm massage ở Atlanta làm 8 người chết, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

Cô Nguyen lần đầu giành ghế hạ nghị sĩ Georgia vào tháng 12/2017, rồi tái đắc cử trong cuộc đua sau đó.