Nghi phạm truy nã nguy hiểm núp bóng nhân viên giao hàng

Tổ công tác Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa truy bắt được nghi phạm Nguyễn Ngọc Mười (SN 1996, trú tại xóm Đát, Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ) lẩn trốn ở phường Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Trước đó, sau khi nhận lệnh truy nã từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo công an các phường thông báo đến toàn bộ CBCS rà soát, nắm tình hình địa bàn để kịp thời truy bắt nghi phạm.

Qua nắm thông tin, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, đã trực tiếp liên hệ gia đình, người thân của Mười, đến tận nhà, gặp gỡ và vận động họ để qua các kênh thông tin cảm hóa, giáo dục, thuyết phục nghi phạm sớm ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, khi tổ công tác có mặt tại gia đình, người thân của Mười cho biết nghi phạm lâu rồi không về nhà và cũng không biết hiện làm gì, ở đâu.

Với tinh thần kiên quyết, không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, CBCS Công an phường Xuân La đã hướng các “ăng ten” ra nhiều nơi để tìm kiếm thông tin về nghi phạm.

Cơ quan công an dẫn giải nghi phạm truy nã Nguyễn Ngọc Mười từ Đà Nẵng về Hà Nội.

Quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 3, xác định Mười đang lẩn trốn tại khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công an phường Xuân La đã báo cáo ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ, phối hợp cùng đội CSHS lập kế hoạch lên phương án bắt giữ.

Sáng 6/3, tổ công tác gồm đại úy Trần Bảo Phương, Phó trưởng Công an phường Xuân La, thiếu tá Vũ Hùng Cường - tổ trưởng tổ CSHS và đại úy Nguyễn Đăng Khuê, đại úy Ngô Xuân Vũ - Cán bộ Đội CSHS, bay vào Đà Nẵng trinh sát nơi nghi phạm lẩn trốn.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Mười đang làm nghề giao gas tại khu vực phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, để bắt giữ nghi phạm thành công, an toàn cho người dân, tổ công tác đã linh hoạt bám sát chờ đến thời điểm thích hợp là 17h ngày 6/3, khi nghi phạm đi giao hàng trên quãng đường vắng người, đã tiến hành vây bắt thành công.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Xuân La và Công an quận Tây Hồ đã di lý nghi phạm về Công an phường Hòa Khánh Nam để thực hiện các thủ tục di lý Mười về Hà Nội xử lý theo quy định.

Được biết, Nguyễn Ngọc Mười bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ra quyết định truy nã số 08 ngày 7/10/2022, về hành vi gây rối trật tự công cộng.