Nghi phạm trộm xe xịt hơi cay để trốn thoát

Bị lực lượng tuần tra phát hiện khi đang đi trộm xe máy, các nghi phạm tăng ga bỏ chạy và xịt hơi cay vào tổ tuần tra truy đuổi.

Ngày 16/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự Thái Bá Hùng (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14/5, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) tổ chức tuần tra trên tuyến đường Đặng Văn Mây, thì phát hiện Hùng và một người điều khiển xe (chưa rõ lai lịch) đi môtô có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Nghi phạm bị bắt giữ.

Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng tuần tra. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra cùng quần chúng nhân dân tiến hành truy đuổi, quyết tâm khống chế nghi phạm.

Quá trình truy đuổi đến trước số nhà thuộc đường tổ 2, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ được Hùng, người còn lại đã tẩu thoát.

Tang vật vụ án.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ môtô, 2 bình xịt hơi cay, nhiều dụng cụ bẻ khóa và đưa nghi phạm về Công an phường Tân Đông Hiệp để xác minh làm rõ.

Quá trình đấu tranh, nghi phạm thừa nhận bản thân nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, nên cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe ở TP Dĩ An và các địa bàn lân cận.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.