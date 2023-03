Nghi phạm tạt axit làm người phụ nữ tử vong ở Bình Dương

Phòng CSHS Công an Bình Dương đã bắt giữ Lưu Hoàng Ân (SN 1986, ngụ TP.HCM), nghi phạm tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương.

Nghi phạm Lưu Hoàng Ân.

Ngày 6/3, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đã trao thưởng số tiền 8 triệu đồng cho ban chuyên án điều tra, truy xét bắt giữ nghi phạm tạt axit làm một người phụ nữ tử vong xảy ra ngày 25/2, trên địa bàn TP Dĩ An.

Tại buổi lễ trao thưởng, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đã biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị: Phòng cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Dĩ An đã phối hợp điều tra, truy bắt nhanh được nghi phạm gây án.

Khen thưởng ban chuyên án.

Lưu Hoàng Ân (SN 1986, ngụ TP.HCM) có mâu thuẫn với chị Đ.T.L. (HKTT: phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Cho rằng chị Đ.T.L. có lời lẽ xúc phạm bạn gái của mình, Ân đã chuẩn bị axit để tìm chị giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 20h30 ngày 25/2, khi thấy chị Đ.T.L. đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Vũng Việt, KP Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Ân đi xe gắn máy kiểu dáng Exciter, cầm ca nhựa đi ngược chiều và hất chất lỏng (dung dịch axit) vào mặt của chị Đ.T.L. rồi tẩu thoát.

Chị Đ.T.L. được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị, nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Ân bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

Ngày 4/3, các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã phát hiện, bắt giữ Lưu Hoàng Ân khi nghi phạm lẩn trốn tại TP Nha Trang và di lý về Bình Dương để tiếp tục làm rõ vụ việc.