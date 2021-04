Nghi phạm tạt axit bị bắt sau 2 ngày gây án

Công an xác định Đặng Thanh Tùng là nghi phạm tạt axit vào người phụ nữ 48 tuổi. Nạn nhân bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự bà Đặng Thanh Tùng (49 tuổi, trú xã Nghi Kim).

Nữ nghi phạm bị bắt ngày 11/4 và được xác định đã tạt axit vào bà N.T.H.V. (48 tuổi, trú phường Lê Lợi) hôm 9/4 khiến nạn nhân bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

“Công an đang lấy lời khai nghi phạm để xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Còn người chở Tùng là xe ôm, công an cũng đang làm rõ hành vi”, lãnh đạo Công an TP Vinh nói với Zing.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.T.

Theo cơ quan chức năng, sáng 9/4, bà N.T.H.V. (48 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) nghe tiếng gọi cửa nên mở ra xem. Lúc này, bất ngờ hai người lạ mặt đứng trước cổng đã tạt ca chất lỏng vào mặt người phụ nữ 48 tuổi bị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đến Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Theo bác sĩ điều trị, bà V. bị bỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, chân, tay với thương tích khoảng 20% cơ thể. Trong đó, có nhiều nơi trên cơ thể nạn nhân bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4.

“Vùng mặt, ngực của nạn nhân bị bỏng rất nặng. Ngoài ra, mắt phải bà V. do bị hóa chất bắn vào nên có nguy cơ hỏng, thị lực chỉ còn khoảng 2/10 so với mắt bình thường”, bác sĩ điều trị thông tin.