Nghi phạm ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

Vàng Seo Trắng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi đang điều trị tại bệnh viện, nghi phạm bỏ trốn rồi tìm đường sang Campuchia.

Sáng 17/5, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Vàng Seo Trắng (51 tuổi, ngụ phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Vàng Seo Trắng là bị can trong vụ án mua bán ma túy, nhưng sau đó trốn khỏi bệnh viện khi đang trị bệnh hồi đầu tháng 3. Trắng sau đó bị Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Vàng Seo Trắng bị bắt khi tìm cách trốn sang Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tối 16/5, Trắng cùng 2 người khác đi ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Đắk Lắk đến địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tìm đường trốn sang Campuchia.

Lúc này lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt giữ. Quá trình vây bắt, nhóm này đã dùng hung khí chống trả. Tuy nhiên cảnh sát đã khống chế 3 người trên. Khám xét ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 2 bánh nghi là ma túy.

Trước đó, ngày 6/3, Vàng Seo Trắng bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép ma túy tại khu vực thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông). Sau đó, Trắng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Do Trắng có tiền sử bệnh lý, nên được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Tuy nhiên chiều 7/3, Trắng lợi dụng sơ hở của công an đã bỏ trốn.