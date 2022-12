Nghi phạm khai nguyên nhân sát hại 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh

Nghi phạm Trần Quốc Bảo từng là người yêu cũ của con gái nạn nhân, khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Trần Quốc Bảo (SN 1989, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên) sau một đêm lẩn trốn.

Công an xác định Bảo là nghi phạm liên quan đến cái chết của ông P.V.D. (SN 1964) và anh P.V.H. (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên). Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát.

Trần Quốc Bảo từng là người yêu cũ của con gái ông P.V.D. Hai người từng có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, hôn sự sau đó không thành. Khoảng một tháng trước, người con gái của ông D. đi lấy chồng.

Nghi phạm Bảo bị bắt giữ sau khi gây ra án mạng.

“Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn xuất phát từ chuyện này. Tuy nhiên cơ quan công an đang điều tra làm rõ thêm”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/12, người thân trở về, phát hiện ông P.V.D. và người cháu P.V.H. tử vong ngoài sân, nên báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người của 2 nạn nhân có rất nhiều vết thương, nghi bị vật sắc nhọn tác động.

Sau khi gây án, khoảng 21h30, nghi phạm vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để băng bó vết thương. Đến 22h15, sau khi sơ cứu xong, nghi phạm rời khỏi bệnh viện.

Đến khoảng 10h30 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Lộc Hà và công an xã Hồng Lộc bắt giữ Bảo khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà của người thân ở huyện Lộc Hà.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.