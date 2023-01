Nghi phạm giết người sa lưới sau 26 năm

Dùng dao giết người ở Quảng Ninh rồi bỏ trốn 26 năm, Hiệp bị công an bắt giữ khi tại Bình Phước.

Nguyễn Văn Hiệp (46 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ theo lệnh truy nã về tội Giết người.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra, sau bữa nhậu ngày 22/12/1997 tại TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), Hiệp bàn bạc với 8 người khác tìm anh N.T.L. (SN 1977, ở TP Cẩm Phả) giải quyết mâu thuẫn.

Phát hiện anh L., cả nhóm xông vào đánh nạn nhân. Hiệp bị cáo buộc dùng dao nhọn tấn công khiến anh L. tử vong.

Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn vào Tây Nguyên. Ngày 24/4/1998, Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đối với bị can về tội Giết người.

Xác định Hiệp lẩn trốn tại khu vực thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, khuya 7/1, tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long phối hợp với công an sở tại và các đơn vị liên quan bắt giữ bị can.