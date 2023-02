Nghi phạm giết người ra đầu thú vì không chịu nổi muỗi đốt

Sau hơn 3 ngày lẩn trốn, hung thủ giết con nợ đã ra đầu thú vì không chịu được muỗi đốt.

Trao đổi với PV Báo CAND trưa 12/2, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết sau hơn 3 ngày đêm lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân (SN 1978, trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), nghi can gây án giết người trong đêm 8/2, đã ra đầu thú.

Theo trung tá Phan Tiến Lực, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam, sau khi gây án, Nguyễn Văn Thân lẩn trốn trong căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò vào một ngôi miếu ở gần đó lấy trái cây, bánh ngọt, nước uống của người dân cúng tế để giải tỏa đói khát.

Nguyễn Văn Thân sau khi đầu thú. Ảnh: Phan Tiến Lực.

Tuy nhiên, do không chịu nổi muỗi đốt nên đêm 11/2, nghi phạm lẻn về nhà thờ họ Nguyễn ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam rồi nhờ người thân liên lạc với công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của Công an phường Hòa Hiệp Nam đã đến nhà thờ họ Nguyễn dẫn giải Nguyễn Văn Thân, đồng thời làm thủ tục chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên trong buổi trưa 12/2.

Như Báo CAND đã thông tin, 23h đêm 8/2, Nguyễn Văn Thân điện thoại, nhắn tin yêu cầu Trương Công Thử (SN 1986, trú ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) trả tiền nợ. Nửa giờ sau đó, Thử rời cuộc nhậu, rủ thêm Trương Tấn Huy (SN 1997) và Nguyễn Đồng Dương (SN 1988), cùng trú ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa đến nhà Thân để nói chuyện. Sau vài phút lớn tiếng cãi vã, xô xát, Thân cầm dao đâm, chém Thử nhiều nhát. Nghe động, Dương từ bên ngoài chạy vào can ngăn cũng bị Thân chém một nhát vào mặt.

Được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng Thử đã tử vong, còn Huy đang tiếp tục được điều trị.