Nghi phạm giết người ở Hà Nội trốn truy nã hơn 20 năm

Dùng dao nhọn đâm người rồi bỏ trốn từ năm 2003, Thành bị công an khởi tố bị can, ra quyết định truy nã về tội Giết người.

Nguyễn Đức Thành (43 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) đang bị Công an quận Đống Đa truy nã theo quyết định truy nã bị can về tội Giết người.

Nguyễn Đức Thành. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/5/2003, Thành dùng dao nhọn đâm gây thương tích cho vợ chồng ông Đ. tại khu vực ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 2/6/2003, Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội Cố ý gây thương tích.

Sau đó, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển tội danh đối với Thành từ Cố ý gây thương tích thành Giết người.

Do Thành bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ ở đâu, công an ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Người dân phát hiện nghi phạm báo ngay cho Công an quận Đống Đa qua số điện thoại 0243.513.4776 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.