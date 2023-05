Nghi phạm cướp xe máy bị bắt sau 30 phút gây án

Nguyễn Văn Bình cầm dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau 30 phút truy xét, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Chiều 13/5, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tạm giữ Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ở xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chiều cùng ngày, Công an xã Thuận Thới nhận được tin báo thiếu niên 17 tuổi bị người lạ dùng dao khống chế, cướp xe máy trên đường.

Công an xã Thuận Thới đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trà Ôn truy xét và thông báo đến công an các xã, thị trấn chốt chặn.

Bình bị bắt giữ sau 30 phút gây án. Ảnh: M.A.

Sau khoảng 30 phút truy bắt, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm, thu giữ các tang vật liên quan. Bình khai đang trên đường tìm nơi tiêu thụ xe máy thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo cảnh sát, Bình nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp. Người đàn ông này đã có tiền án về Trộm cắp tài sản, đang tại ngoại để điều tra cùng về tội danh trên.