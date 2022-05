Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì?

Đào Anh Tuấn khai do túng quẫn, nợ nần nên cầm súng hoa cải đi cướp ngân hàng song bất thành. Sau hơn 4 giờ gây án, ông ta bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng.

Sáng 12/5, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng, thông tin về vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ việc là Đào Anh Tuấn (49 tuổi, trú phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền). Ông ta khai do cuộc sống khó khăn, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Nghi phạm Đào Anh Tuấn bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Ảnh: H.P.

Chiều 11/5, Tuấn chuẩn bị một khẩu súng tự chế, dạng hoa cải, để gây án.

Lúc hơn 15h, ông ta mặc quần áo màu đen, bịt kín mặt, mang theo một chiếc túi chéo ngang người.

Tại phòng giao dịch, nghi phạm rút súng khống chế bảo vệ, uy hiếp, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Thấy vậy, nhiều nhân viên ngân hàng cúi rạp người xuống bàn và ấn chuông báo động.

Nghe tiếng chuông vang tên, tên cướp bỏ chạy ra bên ngoài mà chưa cướp được tài sản.

Tang vật vụ việc. Ảnh: H.P.

Thấy kẻ bịt mặt chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, một bảo vệ tại phòng giao dịch ngân hàng đuổi theo nhưng phải dừng lại vì bị chĩa súng đe dọa.

Trích xuất camera an ninh của ngân hàng và camera của các hộ dân dọc đường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền lần theo dấu vết, bắt Đào Anh Tuấn lúc 19h30 cùng ngày tại nhà riêng.

Thấy nghi phạm chĩa súng uy hiếp, nhân viên ngân hàng phải cúi rạp người xuống bàn. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, nghi phạm đang ăn cơm tối cùng gia đình. Cảnh sát sau đó khám xét nhà Tuấn cùng một số địa điểm, thu giữ khẩu súng là tang vật vụ án.

Theo nhà chức trách, Tuấn chưa từng có tiền án, tiền sự. Nghi phạm có vợ và 2 con nhỏ.