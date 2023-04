Nghi phạm cướp giật dây chuyền bị bắt sau khi bỏ chạy gần 100 km

Sau khi giật được dây chuyền vàng, Hào tẩu thoát theo hướng tỉnh Đồng Nai. Nghi phạm bị bắt sau hơn 2 giờ gây án.

Trần Quốc Hào. Ảnh: N.Hoa.

Chiều 31/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đang hoàn tất thủ tục, bàn giao Trần Quốc Hào (25 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cho Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xử theo thẩm quyền.

Khoảng 7h50 cùng ngày, Trần Quốc Hào gây ra vụ cướp dây chuyền của một phụ nữ ở địa bàn phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, sau đó bỏ trốn bằng xe máy trên quốc lộ 1 hướng đi tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh xác định hành tung của nghi can, nên liên lạc, đề nghị phía Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp, chốt chặn bắt nghi phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Lực lượng Công an huyện Thuận Nam sau đó bố trí, chốt chặn tại ngã 3 Cà Ná. Đến 10h cùng ngày cảnh sát phát hiện, truy đuổi, bắt giữ Trần Quốc Hào.

Tại cơ quan công an nghi phạm khai nhận hành vi. Theo cảnh sát, Hào còn khai nhiều lần thực hiện các vụ cướp giật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng.