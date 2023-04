Nghi phạm chém người bị bắt sau một tháng trốn truy nã

Chỉ một tháng sau khi rời khỏi Phú Yên, nghi phạm vác dao tự chế chém bạn trong quán cà phê, đã bị bắt giữ tại vùng quê ở Long An.

Trao đổi với phóng viên tối 16/4, thượng tá Trần Xuân Thủy - Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) - cho biết cơ quan này vừa quyết định phục hồi điều tra bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, trú ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) về tội danh “Cố ý gây thương tích” sau khi người này bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Theo Công an huyện Tây Hòa, do có mâu thuẫn từ trước, khi nhìn thấy Trần Văn Tin (SN 1988, trú ở thôn Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) đang ngồi cùng một số người bạn tại quán cà phê Sân Vườn ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông vào tối 12/10/2022, Nguyễn Văn Dũng mưu tính trả thù.

Nguyễn Văn Dũng sau khi bị dẫn giải từ Long An về Phú Yên.

Ngay lúc đó, Dũng cầm con dao tự chế đi từ bên ngoài đường lộ vô quán cà phê chém 2 nhát vào vùng lưng và hông trái của Tin khiến nạn nhân bị thương tích, nhưng vẫn gượng sức cầm bàn nhựa chống đỡ nhát chém thứ 3. Khi một số người lao vào can ngăn, Dũng mới cầm dao rời quán cà phê đi về nhà, còn nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu và điều trị vết thương.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của Trần Văn Tin chỉ 4%, nhưng trường hợp này thủ phạm sử dụng hung khí nguy hiểm và người bị hại có yêu cầu khởi tố, nên sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng về tội danh nêu trên. Bị can trốn khỏi địa phương, nên bị truy nã từ ngày 10/3.

Một tháng sau đó, từ nguồn tin của người dân kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an huyện Tây Hòa đã vượt chặng đường gần 600 km từ Phú Yên vào Long An, phối hợp công an địa phương bắt giữ Nguyễn Văn Dũng khi người này đang ẩn náu ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.