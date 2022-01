Nghi phạm bị Interpol truy nã sa lưới ở Hội An

Divers Kenneth bị Interpol truy nã về các tội thực hiện các hành vi dâm ô và tấn công tình dục. Nghi phạm bị bắt sau 2 năm trốn ở Hội An.

Ngày 20/1, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao Divers Kenneth (78 tuổi, quốc tịch Anh) cho cảnh sát Anh di lý về nước.

Divers Kenneth (thứ 2 từ trái qua) bị cảnh sát bắt giữ hôm 18/1 tại TP Hội An. Ảnh: Công an cung cấp.

"Chúng tôi đã bàn giao Divers Kenneth cho cảnh sát Anh lúc 15h ngày 19/1 tại sân bay Đà Nẵng. Cảnh sát Anh có thông qua Văn phòng Interpol Việt Nam, gửi lời cám ơn đến Công an tỉnh Quảng Nam và TP Hội An vì phối hợp bắt giữ tội phạm", đại tá Lai nói.

Qua theo dõi và xác minh, ngày 18/1, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP Hội An và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Divers Kenneth tại TP Hội An. Nghi phạm này lẩn trốn sang Việt Nam và sinh sống tại TP Hội An 2 năm qua.

Divers Kenneth bị Interpol truy nã về các tội Thực hiện các hành vi dâm ô và Tấn công tình dục.