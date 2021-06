Nghi phạm bị bắt khi xuống Hà Nội trốn truy nã

Để tránh công an phát hiện, Tuyển thay đổi họ tên, nhiều lần thay đổi chỗ ở trước khi tới sinh sống tại khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công an phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bắt giữ Phạm Văn Tuyển (42 tuổi, ở Hải Dương). Đây là nghi phạm bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Tuyển. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo hồ sơ điều tra, Tuyển thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2006 tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương.

Để tránh lực lượng chức năng, Tuyển đổi tên thành Phạm Văn Khanh và nhiều lần thay đổi chỗ ở trước khi chuyển tới sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xác định Tuyển là bị can trốn truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn, Công an phường Đồng Nhân đã bắt giữ, bàn giao nghi phạm cho Công an TP Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.