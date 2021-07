Nghi phạm ám sát tổng thống Haiti từng trốn trong cơ quan của Đài Loan

11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã đột nhập vào khuôn viên cơ quan đại diện của Đài Loan để lẩn trốn, nhưng sau đó bị cảnh sát bắt được.

"Vào rạng sáng ngày 8/7, đội an ninh phát hiện một nhóm người có vũ trang đột nhập vào sân cơ quan đại diện Đài Loan ở Haiti. Nhân viên an ninh đã ngay lập tức thông báo cho đội ngũ sứ quán và cảnh sát sở tại", AFP dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) Âu Giang An.

Bà cho biết thêm cơ quan đại diện Đài Loan tại Haiti đã đóng cửa "vì lý do an toàn" sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7.

"Theo yêu cầu của chính phủ Haiti, để hỗ trợ bắt giữ các nghi phạm, cảnh sát Haiti được cho phép vào trong khuôn viên", bà Âu Giang An nói thêm.

Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị ám sát tại dinh thự riêng vào ngày 7/7. Trụ sở cơ quan đại diện Đài Loan ở thủ đô Port-au-Prince nằm gần dinh thự trên sườn đồi nơi ông Moise bị sát hại.

Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ghì xuống đất sau khi bị bắt giữ. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố đăng trên website, cơ quan đại diện Đài Loan tại thủ đô Port-au-Prince mô tả những người này là "lính đánh thuê" và là nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Moise.

"Cảnh sát (Haiti) bắt đầu chiến dịch vào khoảng 16h ngày 7/7 và bắt giữ thành công 11 nghi phạm. Chiến dịch diễn ra suôn sẻ", thông cáo cho biết. Cơ quan đại diện Đài Loan tại Haiti cũng lên án vụ ám sát ông Moise là "tàn nhẫn và man rợ".

Trong cuộc họp báo hôm 8/7, cảnh sát Haiti cho biết ít nhất 28 người tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Moise, gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.