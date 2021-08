Nghị lực của nữ ca sĩ chỉ còn 2% cơ hội sống

Nightbirde cho biết dù chỉ còn 2% cơ hội, cô vẫn sẽ hát bằng cả trái tim và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc khi được sống.

"Những con chim đang hót như thể trời đã sáng, nhưng thực ra chưa có dấu hiệu nào của ánh bình minh cả. Và thực ra, tôi chính là loài chim đó", Jane Marczewski giải thích về nghệ danh Nightbirde (Chim đêm).

Nữ nghệ sĩ đến từ bang California, Mỹ khẳng định bản thân sẽ không ngừng ca hát qua những giai đoạn của cuộc đời, dù là tăm tối nhất. "Bởi vì tôi luôn tràn trề hy vọng và tin rằng ngày mai trời lại sáng", Nightbirde chắc chắn.

Câu chuyện chiến đấu với bệnh ung thư của Nightbirde khiến khán giả không khỏi xúc động. Ảnh: South China Morning Post.

"2% chứ không phải 0%"

Nightbirde tên thật Jane Marczewski, sinh năm 1990 ở Mỹ. Cô là ca nhạc sĩ sở hữu chất giọng cao, vang thu hút. Tờ Screenrant nhận xét Nightbirde có "giọng hát trong trẻo như thiên thần".

Nightbirde ghi danh tại America's Got Talent (AGT) mùa thứ 16 và trở thành hiện tượng của vòng audition khi trình diễn ca khúc It's OK (Tạm dịch: Ổn thôi mà!). Từng lời, từng chữ trong sáng tác này như nói thay tiếng lòng của Nightbirde, rằng cô vẫn ổn dù bệnh ung thư ngày càng trở nặng.

"Tôi chuyển đến California sống vào mùa hè. Tôi đổi tên và nghĩ rằng tâm tư mình cũng sẽ thay đổi theo. Tôi nghĩ mọi rắc rối sẽ bị bỏ lại phía sau...", Nightbirde cất cao giọng hát giữa những tràng vỗ tay từ phía khán giả.

Câu chuyện của nữ ca sĩ làm lay động cả khán phòng. Một trong những giám khảo, Simon Cowell, đã đứng dậy trao cho Nightbirde nút vàng tiến thẳng vào bán kết. Ca khúc It's OK sau đó leo lên vị trí đầu bảng iTunes, đồng thời trở thành bài hát được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên nền tảng YouTube.

Ngoài It's OK, khán giả cũng tìm nghe lại ca khúc Girl in a Bubble mà Nightbirde đã phát hành từ năm 2019. MV Girl in a Bubble hiện chạm mốc gần 850.000 lượt xem.

Giám khảo Simon Cowell đã trao nút vàng cho Nightbirde. Ảnh: Austria News.

Tuy nhiên, Nightbirde mới đây tuyên bố rút khỏi cuộc thi vì sức khỏe không cho phép cô tiếp tục. Điều này đồng nghĩa nữ ca sĩ sẽ vắng bóng khỏi sân khấu bán kết trực tiếp ngày 10/8. Song, với Nightbirde, được hát ở chương trình dù chỉ một lần đã thực sự mãn nguyện.

"Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng mình sẽ ngừng tham gia AGT mùa này. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dành thời gian nghỉ ngơi cho những người xứng đáng. Tôi ở đây để tiếp tục chiến đấu cho sức khỏe của mình" - Nightbirde chia sẻ.

Dòng tâm sự của Nightbirde nhận được sự đồng cảm của Heidi Klum và Sofia Vergara. Hai giám khảo America's Got Talent đã chia sẻ lại bài đăng của nữ ca sĩ trên trang cá nhân để bày tỏ sự ủng hộ.

"Nguồn năng lượng tích cực, nụ cười rạng rỡ và giọng hát của em vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi và các giám khảo vẫn luôn bên cạnh để tiếp sức, hỗ trợ em trên con đường chinh phục ước mơ", Sofia Vergara bày tỏ.

Theo WKBN, Nightbirde bị chẩn đoán mắc ung thứ vú vào năm 2017. Sau đó, bệnh di căn lên phổi, cột sống và gan. Cô cạo trọc đầu để hóa trị và sau những lần như vậy, dù rất đau đớn, Nightbirde đã trưởng thành hơn.

Năm 2019, bác sĩ nói Nightbirde chỉ còn sống thêm từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã chứng minh lời nói đó là sai. Cô vẫn sống tốt và theo đuổi lý tưởng của mình.

Trong vòng audition ở AGT, nhiều người rơi nước mắt khi Nightbirde chia sẻ: "Tôi có 2% cơ hội sống sót, là 2% chứ không phải 0%". Nữ ca sĩ luôn nhìn vào khía cạnh tươi sáng, và cô ước rằng "giá mà mọi người hiểu con số 2% tuyệt vời đến nhường nào".

Không đầu hàng số phận

Ngày 6/8, trên South China Morning Post có bài phỏng vấn Nightbirde. Tác giả Alvin Goh chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của nữ ca sĩ rất phù hợp với chuyên mục Beautiful Inside/Out (Tạm dịch: Đẹp từ trong ra ngoài).

"Nếu có ai sở hữu vẻ đẹp từ trong ra ngoài, thì đó chắc chắn là Nightbirde" - mở đầu bài báo viết. Trong cuộc trò chuyện, thí sinh AGT tỏ ra cởi mở khi nói về định nghĩa nỗi đau và hạnh phúc.

"Tôi không muốn nói dối bản thân và những người theo dõi mình trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Khi bạn tuyên bố bản thân là người 'không hoàn hảo' trước thế giới, thì việc ngoài kia có bao nhiêu người thích hoặc không quan tâm bạn không còn quan trọng, bởi vì bạn đã chấp nhận bản thân mình rồi", giọng ca It's OK tâm sự.

Nightbirde nhìn nhận nỗi đau thường gắn liền với sự kỳ thị, yếu đuối và xấu hổ. Thế nhưng, một khi đã dũng cảm chia sẻ sự thật thì mọi cảm giác ấy đều tan biến.

Nhớ lại đầu năm 2020, lúc bệnh ung thư tái phát và di căn lên các bộ phận khác, Nightbirde còn đón nhận thêm cú sốc chồng đòi ly hôn. Tất cả tin xấu đến cùng một lúc khiến Nightbirde như thể sụp đổ trong chớp mắt.

Khi đã bình tâm lại, Nightbirde nói cô suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. "Với sự giúp đỡ của những người thân yêu, tôi đã thay đổi cách nhìn thực tại. Tôi nhận ra không gì quan trọng bằng việc luôn hướng tới sự lạc quan".

"Tôi không rõ thế giới này vận hành như thế nào, nhưng tôi chắc chắn những lời chúng ta nói sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta" - Nightbirde bộc bạch.

Những hình ảnh lạc quan được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: @nightbirde.

Từ nhỏ, Nightbirde đã luôn mơ ước sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Niềm tin của cô mãnh liệt hơn cả trong giai đoạn này - thời điểm mà theo nữ ca sĩ thừa nhận là "trước khi nghịch cảnh ập đến".

Nỗi đau dạy cho Nightbirde bài học quý giá: "Cuộc sống không nợ bạn bất cứ thứ gì. Những điều bạn nhận được đều là món quà. Đối với những mục tiêu đã vạch ra, chúng ta chỉ còn cách nỗ lực để đạt được nó".

Theo South China Morning Post, nghị lực vượt lên bệnh tật của Nightbirde đã truyền cảm hứng và củng cố lại tinh thần cho các bệnh nhân ung thư khắp nước Mỹ.

Ở cuối buổi phỏng vấn, nữ nghệ sĩ đã nhấn mạnh: "Đích đến cuối cùng của cuộc đời tôi là chứng minh cho mọi người thấy chuyện gì cũng có thể nếu chúng ta không ngừng phấn đấu".