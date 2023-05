Nghị lực của cô bé mắc chứng động kinh

Nếu Patti Wilson có thể vượt lên chính mình để chinh phục mục tiêu, thì với một cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ làm gì để chiến thắng bản thân?

Vượt lên chính mình là không ngừng cố gắng. Ảnh: aqualife.

Patti Wilson không may mắc chứng động kinh từ khi còn bé. Một ngày nọ, cô bé nói với người cha có thói quen chạy bộ mỗi sáng của mình: “Cha ơi, con rất muốn chạy bộ cùng cha mỗi ngày, nhưng con sợ mình sẽ lên cơn co giật trong lúc chạy”. Người cha động viên con gái: “Nếu con bị co giật, cha sẽ tìm cách xử lý. Vậy nên con cứ yên tâm chạy cùng cha nhé”.

Thế là ngày nào hai cha con cũng chạy bộ. Cô bé được trở lại sống những tháng ngày vui tươi như trước khi bị bệnh, và Patti đã chạy mà không hề bị co giật. Vài tuần sau, Patti nói với cha: “Cha ơi, con rất muốn phá kỷ lục thế giới môn chạy đường dài của nữ”.

Người cha tìm xem quyển sách Kỷ lục Guinness Thế giới và biết rằng vào thời điểm đó, quãng đường chạy xa nhất mà các vận động viên nữ lập được là 129 km. Patti đã suy nghĩ về việc này suốt một thời gian dài. Đến năm lớp 9, cô bé tuyên bố: “Con sẽ chạy từ quận Cam đến San Francisco”. Quãng đường này dài khoảng 750 km. Cô bé còn nói rằng sang năm lớp 10, cô bé sẽ chạy đến Portland (quãng đường dài hơn 1.700 km), năm lớp 11, cô sẽ chạy đến St. Louis (quãng đường dài hơn 3.100 km) và đến năm lớp 12, cô sẽ chạy đến Nhà Trắng (quãng đường hơn 4.200 km).

Và cô bé bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Những cơn co giật quái ác đã không ít lần khiến cô bé rất đau đớn. Có những lúc tay chân cô bé bị co rút và không thể cử động được, nhưng cô bé đã vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ. Cơ thể nhỏ bé của Patti lúc nào cũng bùng cháy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và tham vọng. Cô bé nói căn bệnh động kinh chỉ là “một bất tiện nhỏ”. Cô không để tâm đến điều mình đã mất, mà chỉ tập trung vào những gì mình có và cần phải đạt được.

Kết quả là năm lớp 9, Patti đã hoàn thành mục tiêu chạy đến San Francisco. Trên đường chạy, Patti đã mặc chiếc áo có dòng chữ “Tôi yêu những người khuyết tật”. Cha cô bé luôn đồng hành cùng con gái trên từng chặng đường, và mẹ cô, một y tá tại bệnh viện địa phương, luôn túc trực trên chiếc xe theo sau để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Đến năm lớp 10, Patti đã chạy với sự cổ vũ và hỗ trợ nhiệt tình của các bạn cùng lớp. Các em đã căng một tấm áp phích chạy theo sau cô bé, với dòng chữ “Cố lên, Patti!”. Sau một chặng đường dài, sức lực cô bé bắt đầu cạn kiệt dần và nỗi mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt Patti, nhưng cô bé vẫn quyết không bỏ cuộc. Khi chạy gần đến Portland, cô bé bị ngã trật khớp chân. Bác sĩ khuyên cô quay về nhà: “Bác sẽ đặt một chiếc nẹp ở mắt cá chân của cháu để tránh những tổn thương về sau”.

Hãy luôn theo đuổi đam mê. Ảnh: FNs.

Nhưng Patti đã dứt khoát đáp: “Chạy bộ không chỉ là sở thích, mà là cả cuộc sống của cháu. Cháu muốn xóa đi những định kiến tự ti ngăn người tật nguyền hòa nhập vào cuộc sống. Bác còn cách nào khác giúp cháu tiếp tục chạy không ạ?”. Bác sĩ đã chọn cách băng mắt cá chân lại thay vì lắp nẹp. Ông cảnh báo rằng mắt cá chân của Patti sẽ bị sưng và đau đớn, nhưng cô bé vẫn không thay đổi quyết định.

Patti chạy đến Portland trong tiếng reo hò của cả thành phố. Cô bé đầy nghị lực ấy đã hoàn thành đường chạy của mình vào ngày sinh nhật thứ mười bảy. Sau bốn tháng chạy bộ gần như liên tục từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ, Patti đã đến được Washington và bắt tay với tổng thống. Cô bé nói với tổng thống: “Cháu muốn mọi người hiểu rằng người mắc chứng động kinh cũng là những con người bình thường, với một cuộc sống bình thường”.

Khi tôi kể lại câu chuyện này tại một hội thảo, một người đàn ông với đôi mắt rưng rưng đã bước đến bắt tay tôi và nói: “Tôi là Jim Wilson. Ông vừa kể về Patti, con gái tôi”. Sau khi nói chuyện với ông, tôi còn được biết rằng chính nỗ lực đáng khâm phục của Patti đã giúp mọi người quyên góp đủ kinh phí để thành lập mười chín trung tâm trị liệu dành cho người mắc chứng động kinh trên khắp đất nước.

Nếu Patti Wilson có thể vượt lên chính mình để chinh phục mục tiêu, thì với một cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ làm gì để chiến thắng bản thân?