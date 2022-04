Nghỉ hưu trên du thuyền hạng sang

Ông Malcolm Myers, người đã sống trên du thuyền cao cấp được 10 tháng, cho biết hình thức nghỉ hưu này vừa tiết kiệm về chi phí, vừa đem lại trải nghiệm đáng nhớ.

Kể từ lần đầu du ngoạn vùng biển Caribbean vào năm 1992, Angelyn Burk đã bén duyên với những chuyến phiêu lưu trên đại dương. Ở tuổi 53, bà đã nghỉ hưu, lựa chọn dành những năm tháng cuối đời trên du thuyền cùng chồng.

Gia đình Burk từng sống ở Seattle (Mỹ) nhưng đã liên tục di chuyển kể từ tháng 5 năm ngoái. Để chi trả cho lối sống này, Angelyn cho biết vợ chồng bà phải chi hơn 100 USD /ngày.

"Năm nay, chúng tôi đã ở trên thuyền 86 ngày, với chi phí trung bình 89 USD /ngày dành cho 2 người. Con số đó bao gồm tiền phòng, ăn uống, giải trí, đi lại, phí cảng và thuế. Tôi chi trả tất cả nhờ ngân sách hưu trí", bà nói với CNN.

Angelyn Burk và chồng đã dùng ngân sách hưu trí để duy trì cuộc sống trên du thuyền. Ảnh: CNN.

Họ dành phần lớn thời gian sống trên thuyền Holland America và một tuần trên tàu Carnival. Họ đã đặt chân đến nhiều nơi như Mexico, Alaska, Nhật Bản, Costa Rica, Việt Nam.

"Chẳng có nơi nào có thể cho bạn trải nghiệm thư giãn bên hồ bơi, chu du đến các quốc gia khác nhau trong quãng thời gian nghỉ hưu của mình như sống trên thuyền du lịch", bà nói.

Hình thức nghỉ hưu mới

Theo CNN, xu hướng nghỉ hưu trên một con tàu du lịch đang trở thành lựa chọn mà nhiều người cân nhắc, quan tâm.

Mario Salcedo (72 tuổi) là một ví dụ điển hình. Hơn hai thập kỷ qua, ông đã sống trên nhiều du thuyền hạng sang như chiếc tàu du hành huyền thoại Royal Carribean, Liberty of the Seas, Oasis of the Seas...

Theo CN Traveler, ông Salcedo giới hạn ngân sách cho các chuyến đi của mình từ 60.000 tới 70.000 USD /năm. Ông thanh toán bằng thẻ tín dụng để số dặm bay tiết kiệm được sẽ trang trải cho bất kỳ chuyến bay nào trong hành trình.

"Nhiều vị khách của chúng tôi coi du thuyền như mái nhà của mình, đặc biệt là nhóm khách dành phần lớn thời gian du ngoạn đại dương. Điển hình như Mario, ông ấy có 'văn phòng' riêng trên mỗi chiếc thuyền ông ấy đặt chân tới và dịch vụ Internet để có thể làm việc từ mọi nơi", ông Mark Tamis, Phó Chủ tịch cấp cao của Royal Carribean International, nói với CNN.

Ông Mario Salcedo trên chiếc thuyền Freedom of the Seas tại Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ). Ảnh: Scott McIntyre/New York Times.

Tháng 3/2017, website du lịch Cruise Critic từng đặt câu hỏi "Bạn có muốn nghỉ hưu ở trên biển không?", 59% người trả lời tỏ ý muốn thử nghiệm vài năm hoặc ở lại lâu dài.

Colleen McDaniel, Tổng biên tập tờ Cruise Critic, cho biết: "Nhiều khách hàng muốn nghỉ hưu trên tàu viễn dương để được ngắm nhìn thế giới, có đủ tiện ích và thư giãn tâm lý".

Bà McDaniel cũng nói thêm là chi phí để nghỉ hưu trên biển có thể tiết kiệm hơn trên đất liền.

Malcolm Myers (88 tuổi), người đã sinh sống trên tàu Seven Seas Voyager trong gần 10 tháng, nói chi phí sinh hoạt trên du thuyền hạng sang có thể ngang bằng với cuộc sống thoải mái trong viện dưỡng lão cao cấp ở Florida (Mỹ).

"So với việc chuyển đến một cơ sở chăm sóc cao cấp trên đất liền, dành quãng thời gian nghỉ hưu trên thuyền du lịch sẽ tối ưu hơn", Myers chia sẻ với CNN.

Tuy nhiên, McDaniel có lời khuyên với những vị khách tò mò về trải nghiệm nghỉ hưu trên du thuyền rằng họ nên chọn các chuyến đi kéo dài 30-40 ngày để quen dần với cuộc sống trên biển.

Nhu cầu tăng cao

Ralph Bias, Chủ tịch công ty đặt vé du lịch hạng sang Amazing Cruises, cho biết lượt khách đặt phòng từ đầu năm 2022 tới nay đã tăng gần gấp 3 lần.

"Dự kiến, năm 2023 sẽ là năm quan trọng với chúng tôi, với các chuyến du ngoạn từ con tàu World Cruises và Grand Voyages", Bias nhận định.

Gần đây, Oceania Cruises đã báo cáo kỷ lục đặt chỗ trong một ngày trong chuyến đi vòng quanh thế giới 180 ngày. Chỉ 30 phút sau khi mở bán, họ đã bán sạch vé.

Do nhu cầu tăng cao, Viking Cruises lần đầu giới thiệu 2 chuyến du lịch vòng quanh thế giới vào năm 2023 và 2024. Hành trình này dự kiến kéo dài 138 ngày, ghé thăm 57 bến cảng tại 28 quốc gia và khởi hành vào tháng 12/2023.

Marty Finver đến từ Florida là một trong những người đã mua hẳn một căn phòng ở trên tàu MV Narrative. Ông muốn tiết kiệm thời gian đặt các chuyến đi mới để khám phá nhiều địa điểm độc đáo hơn khi lênh đênh giữa đại dương.

Nhiều công ty du thuyền chứng kiến nhu cầu đặt chỗ tăng cao trong vòng 2 năm tới. Ảnh: Reuters.

Kể từ năm 2004, Finver đã trải qua 3.750 ngày sinh sống trên những du thuyền như vậy.

"Việc thay đổi tàu liên tục từng rất thú vị trong quá khứ. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chờ đợi tới chuyến đi kế tiếp, kéo theo đó là chi phí khách sạn, máy bay và nhiều bất tiện khác. Vì thế, tôi mua luôn một phòng trên thuyền để không cần bận tâm đến việc đặt chỗ mỗi khi có chuyến đi mới", ông nói.

Hành trình của con thuyền MV Narrative, nơi Finver sinh sống, dự kiến sẽ đi vòng quanh thế giới 3 năm/lần, dừng chân ở các địa điểm trong khu vực khoảng 3 tháng.

Suzanne Lankes, một phụ nữ về hưu đến từ California (Mỹ), đã góp mặt trong hơn 55 chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới trên biển.

Lankes đã mua một căn phòng một phòng ngủ, có ban công trên tàu MV Narrative vào năm 2019 và trả mức phí hàng năm là 65.000- 200.000 USD để duy trì. Bà cho biết số tiền này được trích từ khoản tiền cho thuê căn nhà ở California của mình.

Với Lankes, sở hữu một "căn nhà" trên biển đem đến những trải nghiệm thú vị trong những năm cuối đời.

"Tôi được đi đến nhiều nơi, có bạn bè trên tàu. Toàn bộ con tàu này là nhà của tôi", bà nói.