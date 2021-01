Nghỉ học vì dịch Covid-19, nam sinh Mỹ viết 2 cuốn sách

Trong thời gian trường chuyển sang học trực tuyến vì dịch Covid-19, sinh viên dự bị ngành y ở Mỹ có hai cuốn sách thiếu nhi được xuất bản.

Năm 2018, khi còn học lớp 12 trường Trung học Port Richmond (New York, Mỹ), Don James Kiriella, lúc đó mới 17 tuổi, bắt đầu ủng hộ phong trào chống nạn bắt nạt và viết cuốn sách thiếu nhi về chủ đề này - The Bullied Tomato.

Ở tuổi 20, Don James Kiriella có 3 cuốn sách được xuất bản. Ảnh: Silive.

Hai năm sau, ở tuổi 20, nam sinh dự bị ngành y ĐH bang New York ở Old Westbury tiếp tục cho ra mắt hai cuốn sách được viết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

"Tôi tận dụng 9 tháng qua, thời gian xã hội áp dụng lệnh giãn cách cùng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt để viết hai sách The Little Cashew Nut và The Red White and Blue Friends", Kiriella, chàng trai gốc Sri Lanka, chia sẻ.

Theo Silive, ban đầu, Don Kiriella không định tiếp tục viết sách do học dự bị ngành y quá nặng nề. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn của nam sinh New York thay đổi khi dịch Covid-19 lan đến Mỹ hồi tháng 3/2019.

Kiriella chuyển về nhà để học trực tuyến thay vì ở lại trường. Việc học online giúp nam sinh 20 tuổi có nhiều thời gian rảnh dành cho đam mê viết lách.

Nói về lý do tiếp tục viết nạn bắt nạt ở hai cuốn sách mới, Kiriella cho hay dịch bệnh lan rộng cả nước, cướp đi sinh mệnh của hàng trăm nghìn người, ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người Mỹ. Do đó, chàng trai này muốn thông qua hai cuốn sách này để nâng cao nhận thức về nạn bắt nạt cùng các vấn đề xã hội khác như trầm cảm, lo lắng vì dịch.

Hai cuốn sách mới của Kiriella tiếp tục nói về nạn bắt nạt và có thêm các vấn đề xã hội nảy sinh do dịch Covid-19. Ảnh: Silive.

Nam sinh tâm sự thêm việc xác định chủ đề cho cuốn sách luôn khó, kể cả với những nhà văn lão luyện. Tuy nhiên, sau thời gian dài vùi đầu vào việc học, lần đầu tiên, Kiriella cảm thấy mãn nguyện vì được viết trở lại. Cuộc sống không chỉ xoay quanh việc học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra.

"Tôi thích làm những việc đòi hỏi sự sáng tạo cho mục đích tốt đẹp", nam sinh dự bị ngành y bộc bạch.

Trong sách mới, Kiriella phản ánh môi trường xã hội trong đại dịch, đặc biệt các vấn đề sức khỏe tâm thần do bị cách ly, sống cô lập và cô đơn.

"Trong 6 tháng cách ly liên tục, tôi không tiếp xúc ai ngoài bố mẹ. Chị gái phải kiểm tra tâm lý cho tôi. Một lần nữa, trên các bản tin, tôi lại nghe về những đứa trẻ bị đẩy đến bờ vực của sự điên loạn do chứng trầm cảm, thậm chí một số em tự tử", tác giả trẻ chia sẻ.

Kiriella cho rằng việc các trường mời diễn giả về nói chuyện về bạo lực học đường và tự tử ở tuổi vị thành niên là chưa đủ. Thông thường, hoạt động này diễn ra 6 tháng một lần hoặc lâu hơn. Anh hy vọng trường tổ chức hoạt động như vậy nhiều hơn.

Bản thân Kiriella cũng nỗ lực thông qua sách mới để tiếp tục nói về nạn bắt nạt, đồng thời góp phần giải quyết những ảnh hưởng của dịch bệnh đối với người già, trẻ em, đặc biệt chứng trầm cảm và bị phân biệt đối xử.