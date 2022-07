Nghi can sát hại vợ ở TP.HCM ra đầu thú

Sau khi sát hại vợ, Phúc rời TP.HCM bỏ trốn về quê ở An Giang, rồi đến công an địa phương để đầu thú.

Chiều 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết nghi can Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) đã ra đầu thú.

Theo cảnh sát, sau khi sát hại vợ tại căn nhà ở TP Thủ Đức, nghi can bỏ trốn về quê ở An Giang và sau đó ra công an địa phương để đầu thú.

Công an TP Thủ Đức đã cử cán bộ xuống tỉnh An Giang để tiếp nhận và di lý Phúc về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Trần Hữu Phúc đã ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi, mẹ T.) trình báo về việc con gái bà tử vong tại nhà trọ trong hẻm Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Qua lấy lời khai, bà Tr. Cho biết khoảng một tuần trước, Phúc và chị T. có cãi nhau. Nghi can bóp cổ chị T. và được mẹ vợ can ngăn.



Người chồng sau đó uống thuốc trừ sâu để tự tử và được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Người mẹ nghi ngờ con rể đã sát hại con gái của mình.