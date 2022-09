Nghi can còn lại trong vụ nam thanh niên bị sát hại ra đầu thú

Công an cho biết nghi can còn lại liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại trong nhà trọ ở TP.HCM đã đến công an đầu thú.

Ngày 12/9, Công an quận 8 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai Long Hoàng Phi (23 tuổi, ngụ quận 10) cùng người tên Quốc để điều tra vụ án mạng làm anh L.P.T. (24 tuổi). Phi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. Theo điều tra, khoảng 16h ngày 11/9, Phi và Quốc đến nhà trọ của anh T. ở trong hẻm Âu Dương Lân để nói chuyện và xảy ra cãi vã lớn tiếng. Khoảng 15 phút sau, 2 thanh niên trên rời đi. Đến 21h cùng ngày, người thân về đến nhà trọ, thì phát hiện anh T. đã chết nên trình báo công an. Qua truy xét, nhà chức trách đã bắt được Phi tại căn nhà ở quận 6, riêng Quốc đến chiều nay đã ra cơ quan công an đầu thú. Theo cảnh sát, Phi là nghi can trực tiếp gây ra cái chết của anh T., còn Quốc là người có mặt tại thời điểm xảy ra án mạng. Hiện cảnh sát lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Bắt giữ nghi can đâm chết thanh niên ở TP.HCM Nghi can trực tiếp đâm chết nam thanh niên trong nhà trọ ở TP.HCM đã bị bắt giữ. Cảnh sát yêu cầu những người liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng.