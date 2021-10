Nghi can cắt ghép ghi âm của đại tá Đinh Văn Nơi phạm tội gì?

Theo luật sư, tùy vào mục đích và động cơ thực hiện hành vi, nghi can cắt ghép ghi âm của Giám đốc Công an An Giang có thể đối diện 3 tội danh.

Liên quan đến vụ việc đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, bị cắt ghép ghi âm rồi tung lên mạng, cơ quan điều tra đã xác minh được nghi can thực hiện hành vi và triệu tập người này tới trụ sở để làm việc. Theo đại tá Nơi, việc cắt ghép ghi âm là để chia rẽ nội bộ, gây nghi kỵ, mất đoàn kết giữa công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương. Với hành vi cùng động cơ thực hiện, nghi can cắt ghép ghi âm sẽ đối diện hình phạt nào? Luật sư Lưu Thị Kiều Trang, Phó giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ xác minh động cơ, mục đích của việc thực hiện hành vi cắt ghép, xuyên tạc nội dung ghi âm rồi lan truyền trên mạng xã hội cũng như đánh giá hậu quả mà hành vi đó gây ra với uy tín, danh dự của người khác. Tùy thuộc vào các yếu tố này, cơ quan chức năng sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với các nghi can. Dưới góc độ hành chính, điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. Trường hợp hành vi có yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, cơ quan chức năng có thể xem xét các tội danh sau. Nếu mục đích của hành vi là để xúc phạm, hạ thấp danh dự, uy tín của đại tá Đinh Văn Nơi cũng như các vị lãnh đạo tỉnh An Giang, nghi can có thể bị xử lý hình sự về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. Tình tiết định khung đối với người đang thi hành công vụ và sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, khung hình phạt áp dụng là 1-3 năm tù. Trường hợp hành vi có động cơ nhằm chống phá chính quyền nhân dân, kích động, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự thì người vi phạm có thể bị truy cứu về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt được áp dụng là phạt tù 5-12 năm và có thể tăng lên 10-20 năm trong trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng xác định việc cắt ghép không nhằm xúc phạm đại tá Nơi hay chống chính quyền, người vi phạm có thể bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015. Xác định chủ mưu cắt ghép ghi âm Giám đốc Công an An Giang Công an An Giang xác định Hoàng Văn Dũng là người đứng sau vụ cắt ghép ghi âm với mục đích chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang trong công tác chống dịch Covid-19. Triệu tập nghi can cắt ghép ghi âm Giám đốc Công an An Giang Đại tá Đinh Văn Nơi nói ông không có cuộc trao đổi nào với một trong những cựu bí thư tỉnh như ghi âm xuất hiện trên mạng xã hội.