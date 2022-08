Nghi án phóng hỏa đốt nhà tại Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đang xác minh, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc nghi phóng hỏa xảy ra tại căn nhà trên đường Bàu Năng 11.

Theo trình báo của chị N.T.H. (47 tuổi, chủ nhà) với cơ quan công an, khoảng 3h ngày 10/8, khi chị phát hiện khu vực nhà vệ sinh ở tầng một có đám cháy lớn bùng lên và nồng nặc mùi xăng. Quá hoảng sợ, chị H. hô hoán để mọi người trong nhà và hàng xóm hỗ trợ dập lửa, tránh những sự cố đáng tiếc.

Nghi ngờ có người phóng hỏa, đốt nhà, chị H. lập tức kiểm tra hệ thống camera an ninh xung quanh. Qua trích xuất hình ảnh camera, chị H. phát hiện khoảng 2h cùng ngày có người đàn ông mặc quần dài, áo thun đội mũ bảo hiểm đang loay hoay ở đường luồng phía sau nhà. Tại vị trí này, người đàn ông dùng vật gì đó như máy khò khoan khoét lỗ tại cửa sắt phía sau nhà.

Sau khi khoan khoét, người này cầm can nhựa loại 30 lít và ống nước rồi đổ chất lỏng trong bình vào lỗ khoan. Tiếp đến, dùng bật lửa đốt và khói lửa bùng lên dữ dội. Thực hiện xong hành vi, người đàn ông biến mất khỏi khung hình camera. Qua kiểm tra hiện trường, chị H. phát hiện nhiều chỗ bị cháy sém, mùi xăng tiếp tục phát ra.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh người đàn ông đổ chất lỏng nghi là xăng để phóng hỏa, đốt nhà chị H. vào tối 10/8.

“Với những hình ảnh xem qua camera cho thấy, ngôi nhà của tôi không tự cháy mà rõ ràng có người phóng hỏa. Cũng rất may là tôi thức dậy phát hiện, nên kịp thời dập lửa và hô hoán người thân, hàng xóm ứng cứu khi đám cháy chưa lớn, bằng không gia đình 4 người nhà tôi không biết sẽ như thế nào khi ngọn lửa bốc lên mạnh”, chị H. kể lại trong sợ hãi.

Cũng theo trình bày của chị H., trước đó chồng chị có vay mượn số tiền khoảng 50 triệu của người đàn ông (trú tại quận Liên Chiểu), nhưng chồng giấu không cho chị biết lý do vay mượn. Sau này gặng hỏi mãi, chồng cho biết mỗi tháng phải trả lãi số tiền 7,5 triệu đồng cho người cho vay. Việc vay mượn đã xảy ra khoảng thời gian hơn một năm rồi.

Chính vì do không còn khả năng trả lãi, chồng chị có xin người đàn ông cắt lãi để trả tiền gốc, nhưng không được đồng ý. Để giải quyết chuyện gia đình êm thấm, chị H. đã đứng ra thương lượng trả nợ giúp cho chồng. Chị hứa trả mỗi tháng 5 triệu đồng cho đến khi đủ 50 triệu đồng, nhưng người đàn ông kia không đồng ý, buộc chị phải trả đủ một lần. Do muốn ép gia đình chị vào thế buộc trả nợ, người này còn nhiều lần đã đe dọa sẽ đốt nhà hoặc bằng cách gì đó sẽ không để yên cho gia đình chị.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an Công an quận Liên Chiểu với mong muốn hỗ trợ điều tra, làm rõ những hành vi có liên quan khiến gia đình rơi vào cảnh bất an. Bây giờ gia đình tôi rất lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để nhà tôi có được cuộc sống yên ổn”, chị H. nói.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng vào chiều 12/8, Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cho hay ban đầu đã xác định được đối tượng nghi vấn có liên quan và đang tích cực tổ chức xác minh. Tuy nhiên, hình ảnh qua camera thể hiện rất mờ, nên cần tiến hành điều tra kỹ, không thể kết luận vội vàng rằng có đúng là hành vi phóng hỏa hay không. Quan điểm của Công an quận là khi làm hành vi sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.