Nghi án nam thanh niên ở Nghệ An chém một người chết

Người dân phát hiện nam thanh niên ra tay sát hại người phụ nữ hàng xóm. Nghi phạm còn dùng dao chém bố mẹ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Yên Hợp sáng cùng ngày.

Mạc Văn Dục (áo sọc) bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 6h ngày 9/8, người dân phát hiện Mạc Văn Dục (32 tuổi, trú xóm Bản Bọc, xã Yên Hợp) dùng dao chém người phụ nữ hàng xóm tử vong.

Nghi phạm sau đó còn dùng dao chém bố mẹ bị thương rồi rời hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, song một người đã tử vong.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Sau 2 giờ gây án, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi keo, gần hiện trường gây án.

Theo lãnh đạo địa phương, Dục từng làm công nhân tại Hải Phòng, mới về quê và có dấu hiệu bất ổn tâm thần.