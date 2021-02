Nghi án giết nữ nhân viên rồi tự sát

Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đâm chết nữ nhân viên rồi lên xe rời đi. Ông ta dùng dao tự sát nhưng được cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Tối 3/2, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát đang làm rõ vụ án mạng khiến chị T. (27 tuổi, quê ở An Giang) tử vong.

Người đàn ông Trung Quốc tự sát trên quốc lộ 13. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, Chang Chao Ching (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm việc tại Công ty TNHH Super Metar ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, xảy ra mâu thuẫn với nhân viên công ty là chị T..

Người đàn ông này đập phá phòng làm việc rồi dùng dao đâm vào cổ nữ nhân viên. Chị T. mất nhiều máu nằm bất tỉnh trong phòng làm việc. Nhân viên trong công ty đưa chị này đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi gây án, ông Chang lên ôtô rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã truy đuổi và tổ chức chặn xe của nghi phạm.

Lúc này, ông Chang đã dùng dao tự sát trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Cảnh sát đã đập cửa kính, đưa nghi phạm đi cấp cứu.

Nghi phạm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương dưới sự giám sát chặt của cảnh sát.