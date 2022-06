Nghi án bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp

Công an tỉnh Bắc Kạn đang làm rõ nghi án bé gái 7 tuổi ở huyện Chợ Đồn bị anh họ hiếp dâm tại nhà.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ án có dấu hiệu tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại thôn Bằng Viễn 1, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Theo cơ quan chức năng, ngày 19/6, Công an xã Phương Viên nhận tin trình báo về trường một bé gái 7 tuổi ở thôn Bằng Viễn 1 nghi bị hiếp dâm. Nghi phạm trong vụ việc được xác định là T.T.V. (15 tuổi, anh họ của bạn nhân).

Vụ việc được công an xã báo cáo lên công an huyện và công an tỉnh. Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.