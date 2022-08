Nghẹn ngào tiễn đưa 3 cảnh sát cứu hỏa

Tang lễ chính thức của 3 liệt sĩ diễn ra từ 13h đến 17h ngày 5/8 theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ban Tổ chức lễ tang do trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, làm trưởng ban.