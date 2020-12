Nghe Xuân Nghi hát mừng Giáng sinh

Những ca khúc được Xuân Nghi ghi hình trước khi mắc Covid-19 là món quà Giáng sinh nữ ca sĩ gửi tặng người hâm mộ.

Những năm 2000, bé Xuân Nghi nổi lên nhờ giọng ca ngọt ngào và khuôn mặt dễ thương. Sau nhiều năm, ca sĩ nhí ngày nào vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, Xuân Nghi đã ra mắt những ca khúc do chính mình sáng tác và tạo được dấu ấn đối với khán giả như Summer night, Không thể hết buồn và Umakeme.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cô nhiễm Covid-19 và đang cách ly, điều trị tại Mỹ. Xuân Nghi đã nhận được sự quan tâm và nhiều lời chúc sức khỏe từ bạn bè, đồng nghiệp, fan hâm mộ từ Việt Nam.

Trước đó một tháng, cô đã kịp thực hiện xong chương trình âm nhạc Giáng sinh dành tặng khán giả trong và ngoài nước. Xuân Nghi chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đóng vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc cho FWG Entertainment.

Đây là dự án đầu tiên Xuân Nghi đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Theo đó, dự án “Home for the Holidays" đánh dấu sự giao thoa của hai nền văn hoá Mỹ và Việt Nam, của thế hệ đi trước và thế hệ sau, và của sự hoài niệm lẫn sự đổi mới... Toàn bộ âm nhạc trong chương trình sẽ được Xuân Nghi sản xuất theo tiêu chuẩn Hollywood, với mong muốn đem đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc khác lạ và độc đáo trong mùa lễ hội cuối năm.

Chương trình dài gần một tiếng, có sự góp mặt của các giọng ca trẻ như Alvin Trần, JP, theoneDNA (Duy Nguyễn), Khoa Lưu, Celeste Butler, Olivia Kyla, Annie Trâm Anh, Huỳnh Gia Tuấn và Thanh Tuyền, Han Holiday, Hoang Pio, Mimi Trần...

Chương trình có sự góp mặt của nhiều giọng ca, đem lại không khí ấm áp cho mùa Giáng sinh.

Bên cạnh đó, dự án còn có sự tham gia của 2 giọng ca hải ngoại là Hồ Hoàng Yến và Quốc Khanh. Đặc biệt, ba của Xuân Nghi - nhạc sĩ Duy Thoán - cũng tham gia đệm đàn cho con gái hát. Trong chương trình, Xuân Nghi thể hiện trọn vẹn 2 ca khúc kinh điển của Giáng sinh: I’ll be home for Christmas và Rockin’ around the Christmas tree.

Nhạc sĩ Duy Thoán đệm đàn cho con gái Xuân Nghi.

Xuân Nghi cho biết hiện giờ sức khỏe cô đã tạm ổn nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định cách ly. Do đó, năm nay, nữ ca sĩ sẽ đón Giáng sinh và năm mới một mình. Bạn đọc có thể thưởng thức giọng ca của Xuân Nghi và xem toàn bộ chương trình tại đây.