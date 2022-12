Nghề tổ chức tiệc cưới cho giới siêu giàu châu Á

Giới thượng lưu thường thích những lễ cưới xa hoa và hoành tráng. Điều đó đòi hỏi các nhà tổ chức sự kiện phải chuyên nghiệp, sáng tạo và liên tục đổi mới để chiều ý khách hàng.

Tiệc cưới xa hoa của ái nữ tỷ phú Singapore.

Lelian Chew (40 tuổi) nhớ như in bữa tiệc đầu tiên mà cô từng lên kế hoạch. Đó là đêm vũ hội tốt nghiệp cấp 2 với chủ đề “A Midsummer's Night To Remember”, lấy cảm hứng từ vở kịch của William Shakespeare.

“Chúng tôi phải tự làm nhiều thứ vì lúc đó không có nhân lực. Ngoài ra còn có lên kế hoạch chương trình, thu hút người tham dự. Những khâu đó không khác gì công việc hiện tại của tôi”, Chew nhớ lại.

Chew hiện là nhà sáng lập của The Atelier & Co, công ty mẹ của hai doanh nghiệp nhỏ hơn: The Wedding Atelier, chuyên tổ chức sự kiện, đám cưới và The Floral Atelier, studio thiết kế hoa, nhà bán lẻ, trang trí tiệc.

Khách hàng của Chew thường là những người cực kỳ giàu có ở châu Á, từ các ông trùm cho đến giới nổi tiếng tại Singapore, Hong Kong, Trung Quốc và Indonesia.

Ở đảo quốc sư tử, gần đây cô đã đảm nhiệm tiệc cưới xa hoa, lễ “guo da li”, sinh nhật theo chủ đề hóa trang cho Kim Lim, ái nữ tỷ phú Singapore Peter Lim, với con trai.

Chew cũng là người lên kế hoạch cho hôn lễ sắp tới của nữ diễn viên Rebecca Lim với Matthew Webster.

Lelian Chew tổ chức nhiều sự kiện cho các cặp vợ chồng sắp cưới và nhãn hàng cao cấp. Ảnh: CNA.

Tổ chức tiệc cho người giàu

Chew cho rằng việc mình đến với nghề tổ chức cưới hỏi là một cái duyên. Vài năm trước, cô từng điều hành ngân hàng tư nhân của Goldman Sachs, chuyên phục vụ giới thượng lưu. Cô cũng đã chuyển đến xứ Cảng Thơm để bao quát thị trường Trung Quốc.

“Sau khi ra trường, tôi đã dành 10 năm để làm cùng một công việc mỗi ngày. Điều đó khiến tôi phải ngồi xuống và suy nghĩ lại. Liệu cuộc sống có gì mới mẻ hơn không? Tôi có thể làm gì khác biệt không?”, cô kể với CNA.

Cuối cùng, Chew cũng rời ngân hàng. Trong khi cân nhắc các bước tiếp theo trong sự nghiệp, cô quyết định tập trung vào việc lên kế hoạch cho đám cưới của chính mình.

Cơ hội đến với Chew khi nhận được cuộc gọi từ khách hàng cũ. Người này đã nhờ cô tổ chức hôn lễ cho con trai anh.

Sau đó, cô bay tới Indonesia để phỏng vấn và trở thành người tổ chức đám cưới thứ 8 được chọn. Có 3.000 khách mời nên Chew và gia đình chú rể cần đội ngũ chuyên nghiệp để lo liệu các khía cạnh khác nhau.

Chẳng mấy chốc, những lời truyền miệng bắt đầu lan truyền giữa các khách hàng cũ, mang đến cho cô hàng loạt hợp đồng lớn.

Kim Lim là khách hàng quen thuộc của Chew. Ảnh: Tatler Asia.

“Một số người nói rằng đó là món quà bất ngờ. Tôi cảm thấy có lẽ nó phải như vậy”, Chew nói về sự khởi đầu của mình.

Wedding Atelier được thành lập tại Hong Kong nhưng Chew đã chuyển trụ sở chính sang Singapore. Bên cạnh tiệc cưới, công ty còn thiết kế sự kiện cho các thương hiệu cao cấp.

Doanh nghiệp còn lại của Chew được mở ra để cung cấp đồ trang trí, hoa tươi và bán lẻ thêm nhiều phụ kiện khác.

Những sự kiện do Chew tổ chức thường diễn ra ở các địa điểm xa hoa như Maldives, Quảng Tây (Trung Quốc), nơi cô lên ý tưởng cho tiệc cưới với bối cảnh tuyệt đẹp giữa sông Li và những ngọn núi hùng vĩ, hoặc núi tuyết Ngọc Long (tỉnh Vân Nam).

“Chúng tôi đã tạo ra một cơn cuồng nhiệt kiểu Coachella ở giữa hư không”, Chew nói.

Không dễ làm việc với giới thượng lưu

Do quy mô của các bữa tiệc, công ty cô chỉ tổ chức 10-15 chương trình mỗi năm. Đội ngũ của Chew xử lý tất cả các khâu cho đến những chi tiết nhỏ nhất của sự kiện.

“Chúng tôi là nhà thiết kế kiêm quy hoạch và người tổ chức. Nhiều lần, tôi và các nhân viên cũng phải tư vấn về mối quan hệ. Với những khách VIP trong danh sách, chúng tôi quản lý những thứ như ai ngồi ở đâu, ai được mời trước, ai nói trước”.

Harper's Bazaar từng gọi đám cưới của cô là tác phẩm "điện ảnh" nhưng Chew cho biết đằng sau đó là nhiều góc khuất chưa được kể.

“Không ít người bị mê hoặc bởi công việc kinh doanh kỳ diệu của tôi. Tất cả điều đó là có thật, nhưng nó chỉ là 1% của toàn bộ quá trình. Phía sau hậu trường là những việc nặng nhọc, tốn sức và khách hàng khó tính”, Chew chia sẻ.

Chẳng hạn, một lần nhóm Chew phải tự vận chuyển các vật dụng, đồ đạc, hoa tươi lên hòn đảo tư nhân hoang sơ do nơi đó không có phương tiện hỗ trợ. Ngoài ra, vấn đề thời tiết cũng là một trong những yếu tố gây cản trở cho các nhà tổ chức sự kiện.

Đám cưới của những khách hàng giàu có luôn lộng lẫy với chi phí đắt đỏ. Ảnh: The Wedding Atelier.

“Chúng tôi đã chiến đấu với những con sóng khổng lồ giữa đại dương, lốc xoáy khủng khiếp. Có lần, tôi và các cộng sự phải dựng lại lều ba lần. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và dành nhiều thời gian, công sức để thực hiện lễ cưới trong mơ của cô dâu, chú rể. Đó chỉ là một phần của công việc”, Chew nói.

Cô cho hay làm việc với các vị khách giàu có luôn đi kèm với những thách thức riêng. Họ thích những thứ kỳ lạ, độc đáo và đề xuất toàn điều vĩ mô.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc trước đó với giới thượng lưu ở châu Á, Chew được giúp đỡ phần nào khi giải quyết yêu cầu của khách hàng.