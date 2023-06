Nỗi thống khổ và đời phiêu linh của người khổng lồ thời Phục Hưng

Dõi theo bước chân của Michelangelo từ xưởng hội họa, điêu khắc, trong cung điện, đến thánh đường… độc giả thêm hiểu những thăng trầm cuộc đời của nghệ sĩ vĩ đại thời Phục hưng.

Tạo hình Michelangelo đang sáng tạo trong bộ phim Michelangelo Infinito. Ảnh: wetheitalians.

Sau Khát vọng sống, tiểu thuyết về cuộc đời danh họa Vincent van Gogh, bạn đọc Việt tiếp tục đón nhận Thống khổ và phiêu linh - tác phẩm của Irving Stone về cuộc đời Michelangelo.

Michelangelo Buonarroti Simoni (1475 - 1564), thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Italy. Sự uyên bác trong các lĩnh vực khiến ông trở thành một nhân vật lớn thời Phục hưng.

Thăng trầm cuộc đời người nghệ sĩ

Tác phẩm Thống khổ và phiêu linh dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của Michelangelo. Cuốn sách được chia thành mười một phần, mỗi phần mô tả chi tiết một giai đoạn riêng biệt trong cuộc đời của Michelangelo. Sách bắt đầu với Xưởng vẽ - khoảng thời gian Michelangelo học dưới sự hướng dẫn của Ghirlandaio.

Vườn tượng là khoảng thời gian Michelangelo nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Bertoldo trong khu vườn điêu khắc của Lorenzo de' Medici. Giai đoạn này, Michelangelo sáng tạo một số tác phẩm, tiêu biểu là Head of a Faun.

Lầu son tái hiện công việc mà Michelangelo làm khi sống trong cung điện Lorenzo de' Medici. Ở đó, ông kết bạn với con gái của Lorenzo là Contessina, học hỏi từ Bertoldo và học giả Platon, tạo ra hai bức phù điêu đầu tiên của mình (Madonna of the Steps và Battle of the Centaurs).

Giai đoạn sau, Michelangelo trở về nhà của cha mẹ mình. Ông bắt đầu mổ các tử thi tại Santo Spirito để hiểu thêm về hình dạng con người trong khi bắt đầu thực hiện tác phẩm điêu khắc Hercules để tưởng nhớ Lorenzo và một tác phẩm khác cho nhà thờ.

Ông được mời đến sống tại cung điện Medici một lần nữa. Khi người dân Florence chống lại gia đình Medici, tấn công cung điện, Michelangelo chạy đến Bologna, nơi ông ở với Aldovrandi, có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên là Clarissa, đồng thời sáng tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Trở lại Florence sau khi tình hình chính trị lắng xuống, ông được giao nhiệm vụ sáng tạo điêu khắc về Thánh John the Baptist trẻ tuổi.

Phần Cổ thành là khoảng thời gian Michelangelo tới Rome, ở tại cung điện của Hồng y Riario, sau đó ở nhà của người bạn mới Jacopo Galli, cuối cùng trong xưởng vẽ của riêng ông với người học việc Argiento. Khi ở Rome, ông đã tạo ra kiệt tác Pietà, sau đó quay trở lại Florence cùng Argiento để tham gia một cuộc thi điêu khắc.

Khổng lồ là giai đoạn rực rỡ của Michelangelo khi ông tạo ra điêu khắc David, thi tài với Leonardo da Vinci bằng cách vẽ Trận chiến Cascina.

Các chương sau đó tiếp tục rong ruổi theo bước chân nghệ thuật của Michelangelo khi ông chạm khắc lăng mộ Julius, vẽ trần Nhà nguyện Sistine, làm kiến trúc sư của Vương cung thánh đường Thánh Peter.

Sách Thống khổ và phiêu linh. Ảnh: Đ.A.

Tác phẩm nổi bật của cây bút chuyên viết tiểu thuyết tiểu sử

Tiểu thuyết Thống khổ và phiêu linh đưa bạn đọc trở về thời Phục hưng, đến với hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ. Trên bước đường ấy, những gập ghềnh, thăng trầm của cuộc đời chưa bao giờ cản bước sự sáng tạo. Ông luôn nỗ lực tìm đường để tạo ra những kiệt tác.

Irving Stone, tác giả chuyên viết tiểu thuyết tiểu sử, đã dành bốn năm để nghiên cứu tư liệu, sang Italy để theo dấu nghệ thuật Michelangelo; thậm chí nhà văn này còn học cả cách tạc tượng cẩm thạch để hiểu được công việc của bậc thầy thời Phục hưng.

Nguồn tư liệu chính cho cuốn sách là 495 bức thư của Michelangelo. Stone cũng hợp tác với nhà điêu khắc người Canada Stanley Lewis, người đã nghiên cứu kỹ thuật và công cụ chạm khắc của Michelangelo.

Stone đã viết nhiều cuốn tiểu thuyết tiểu sử, nhưng Thống khổ và phiêu linh cùng Khát vọng sống là hai tác phẩm được biết đến nhiều nhất. Trong vòng hai năm sau ngày sách ra mắt, Thống khổ và phiêu linh đã phát hành được hàng triệu cuốn, nhanh chóng được chuyển thể thành phiên bản điện ảnh, khiến cho tác phẩm trở thành tiểu thuyết thành công nhất của Irving Stone.

The Saturday Review nhận xét về tác phẩm: “Sử dụng bút pháp của tiểu thuyết gia vì ông có đủ thẩm quyền làm thế, tô điểm cho câu chuyện của mình bằng những đường nét tự do, táo bạo, Stone đã viết ra một cuốn tiểu thuyết quan trọng và lý thú”.

Tác giả Irving Stone (1903-1989) là một cây bút nổi bật dòng tiểu thuyết tiểu sử về các danh nhân. Từng bỏ dở việc học tiến sĩ kinh tế để theo đuổi đam mê viết lách, thử sức ở mảng sáng tác kịch; những sáng tạo của Irving Stone chưa mấy thành công. Cho đến khi Khát vọng sống - tác phẩm về cuộc đời Vincent van Gogh - xuất bản năm 1934, tên tuổi của Stone mới được đông đảo công chúng biết tới.

Irving Stone là tác giả của những tác phẩm về các danh nhân như: Van Gogh trong Lust for Life (1934), Jack London trong Sailor on Horseback (1938); Abraham Lincoln trong Love is Eternal (1954); Michelangelo trong Thống khổ và phiêu linh (The agony and the Ecstasy, 1961)… Tính đến khi ông qua đời, sách của ông đã bán được hơn 30 triệu bản, được dịch sang gần bốn mươi ngôn ngữ.