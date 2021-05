Nghệ thuật lướt sóng trong loạt ảnh đẹp nhất năm 2021

Nikon Australia đã đưa ra danh sách đề cử cuối cùng cho giải thưởng thường niên "Nikon Surf Photo and Video of the Year Awards" (tạm dịch: Giải thưởng ảnh và video lướt sóng đẹp của Nikon). Stu Gibson là một trong số 20 nhiếp ảnh gia có vinh dự lọt vào danh sách này. Anh ghi lại khoảnh khắc Tyler Hollmer-Cross, một vận động viên chuyên nghiệp, đang cưỡi trên những con sóng ở Ship Stern Bluff (Australia).