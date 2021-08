Nghe thanh âm ASMR để có giấc ngủ dễ dàng hơn

ASMR có thể là một liệu pháp tinh thần phù hợp với bạn trong thời gian giãn cách xã hội.

ASMR có thể là một liệu pháp tinh thần phù hợp với bạn trong thời gian giãn cách xã hội.

Điểm chính: ASMR chỉ cảm giác thoải mái, thư giãn khi tiếp nhận một số kích thích như âm thanh, mùi hương, hình ảnh.

Một số âm thanh tạo ra hiệu ứng ASMR: tiếng mưa rơi, tiếng nhai thức ăn, tiếng lật sách.

ASMR giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo âu, giúp thư giãn, dễ ngủ.



ASMR là gì?

Trước cả thời gian giãn cách xã hội, các video ASMR đã được xem như một liệu pháp cho tinh thần. Video với tiếng mưa rơi giúp dễ ngủ. Dạng clip "làm việc cùng tôi" hay "học cùng tôi" với tiếng gõ bàn phím, tiếng lật sách, tiếng bút viết trên giấy khiến người nghe cảm thấy bớt cô đơn khi phải ở nhà.

ASMR là viết tắt của cụm từ Autonomous Sensory Meridian Response. Tạm dịch: “Phản ứng cực khoái độc lập”.

ASMR chỉ cảm giác “rùng mình” hay “lạnh gáy” khi tiếp nhận một số kích thích. Ví dụ: Âm thanh, mùi hương, hình ảnh, chất liệu, sự đụng chạm.

Nhiều người cho rằng cảm giác này thư giãn và có phần đê mê.

Theo một nghiên cứu từ khoa tâm lý tại Đại học Sheffield (Anh), ASMR tạo ra “cảm giác ngứa ran ở đỉnh đầu, phản ứng với một loạt các yếu tố kích hoạt nghe nhìn như thì thầm, gõ nhẹ và chuyển động tay”.

Hiện tại, người ta không rõ nguồn gốc của từ ASMR. Nó được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ có tên Jennifer Allen - theo Washington Post, trong bài báo "A whisper, then tingles, then 87 million YouTube views: Meet the star of ASMR” (2014).

Năm 2012, Steven Novella, một nhà thần kinh học lâm sàng tại Đại học Yale đã so sánh ASMR với một cơn động kinh “dễ chịu”.

Tờ New York Times gọi ASRM là một hiện tượng của mạng xã hội. Các video ASRM ngày càng phổ biến, với hàng triệu người tìm đến nghe mỗi ngày.



Một số âm thanh phổ biến tạo hiệu ứng ASMR

Tiếng nhai thức ăn: Đây có lẽ là loại âm thanh rất dễ gây nghiện nhất. Tiếng nhai, nuốt đồ ăn của người khác tạo cho chúng ta cảm giác như mình đang thưởng thức món ăn. Khi bạn đói bụng, những tiếng nhai thức ăn càng kích thích hơn. Đây là nguồn gốc của trào lưu Mukbang một thời.

Tiếng thì thầm: Đây là âm thanh khá phổ biến và cũng gây hiệu ứng điển hình.

Tiếng cào nhẹ hoặc tiếng gõ nhẹ: Tiếng gõ nhẹ lên bàn, lên ly nước hoặc cào nhẹ lên chiếc mic thu âm khiến nhiều người thích thú.

Tiếng mưa: Nghe tiếng mưa khi đang ở nhà, cuộn mình trong chăn khiến nhiều người thấy an toàn, dễ chịu. Âm thanh này cũng giúp người nghe thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng lật sách: Âm thanh này đặc biệt có tác dụng với những người thích đọc sách.



Vì sao những âm thanh này lại tác động đến tinh thần của người nghe?

Điều này vẫn chưa được lý giải. Một số giả thuyết cho rằng chúng đã làm tăng tiết hormone hạnh phúc trong cơ thể con người. Đó là endorphin, oxytocin, serotonin.



ASMR tác động đến ai?

Mỗi người đều có những sở thích về tác nhân kích thích ASMR khác nhau, theo bài báo “ASMR: What is it and why are people into it” trên tờ Huffingtonpost năm 2017. Một âm thanh hay một hình ảnh có thể tạo hiệu ứng ở người này nhưng lại không tạo hiệu ứng ở người khác.



Lợi ích của ASMR

Các nhà khoa học mới chỉ bước đầu nghiên cứu ASMR và tìm thấy một số kết quả đầy hứa hẹn.

Theo một nghiên cứu của Emma L.Barrat và Nick J.Davis trên tạp chí khoa học PEERJ năm 2015, ASMR giúp giảm các triệu chứng tâm trạng tiêu cực. Nó bao gồm cả cảm giác căng thẳng, lo âu. ASMR cũng giúp nhiều người thấy dễ ngủ hơn.

Năm 2018, nghiên cứu của Đại học Sheffield chỉ ra rằng việc xem video ASMR có thể làm chậm nhịp tim. Điều này dẫn đến trạng thái thư giãn và bình tĩnh. Trên thực tế, trung bình, những người trải qua ASMR có nhịp tim giảm 3,14 nhịp mỗi phút. Tỷ lệ này có thể so sánh với mức giảm được thấy trong các thử nghiệm lâm sàng đối với các phương pháp thư giãn khác như nghe nhạc, thiền.

Nhiều người xem cho biết họ cảm thấy tăng cường kết nối với những người khác. Điều này có thể có tác động tích cực đến sức khỏe chung.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra các tác động chính của ASMR:

Giúp thư giãn khi đi ngủ

Cảm thấy được an ủi hoặc chăm sóc

Bớt lo lắng hoặc đau đớn

Cảm thấy tốt hơn khi bị ốm hoặc khó chịu



Thực hành ASMR

Bạn có thể trải nghiệm ASMR thông qua các bước sau:

Tìm thứ khiến bạn cảm thấy kích thích: Mọi người đều phản ứng khác nhau với các trình kích hoạt ASMR. Đo đó, điều quan trọng là tìm ra kích hoạt nào gây ra phản hồi.

Hãy chú ý đến cảm giác của bạn khi nhìn, nghe hoặc chạm vào những thứ nhất định. Nếu bạn cảm thấy sảng khoái, dễ chịu, thả lỏng... có thể bạn đang có phản ứng ASMR với tác nhân kích hoạt đó.