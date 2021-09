Nghề tay trái giúp Nicole Kidman nâng tài sản lên 250 triệu USD

Vợ chồng Nicole Kidman đầu tư 30 triệu USD vào bất động sản ở Mỹ và Australia từ năm 2006. Sau vài năm, họ bán lại để thu lợi nhuận.

Phim truyền hình Nine Perfect Strangers khởi chiếu trên Hulu xoay quanh 9 người lạ tập trung đến một khu nghỉ dưỡng để thực hiện khóa tu chữa lành vết thương trong 10 ngày.

Ra mắt từ giữa tháng 8, phim thu hút người xem với dàn diễn viên quen thuộc. Nicole Kidman đảm nhận vai chính Masha Dmitrichenko - chủ khu nghỉ dưỡng Tranquillum House.

Nicole Kidman được trả 1 triệu USD cho mỗi tập Nine Perfect Strangers. Ảnh: Screenrant.

Theo Cheatsheet, minh tinh Australia xuất hiện trong hầu hết quảng cáo của phim. Cô được trả 1 triệu USD cho mỗi tập. Nếu tính luôn cả series thì thù lao của cô rất lớn.

Nguồn này cho biết với mức cát-xê hiện tại, Kidman là ngôi sao giàu nhất trong tất cả diễn viên tham gia Nine Perfect Strangers.

Giai đoạn bội thu của Nicole Kidman

Từ 2019 đến nay, Kidman nhận gần 22 triệu USD cho vài phim được công bố cát-xê, gồm 10 triệu USD cho phim The Prom của Netflix, 1 triệu USD mỗi tập The Undoing của HBO.

Các dự án Bombshell, The Goldfinch, Boy Erased, tác phẩm đang ghi hình ở Hong Kong Expats... được tiết lộ mang về cho Kidman khoản lương "khủng".

Theo Forbes, danh sách 10 nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm 2018 có tên Nicole Kidman. Thù lao khi đóng vai Nữ hoàng Atlantis trong bom tấn Aquaman là thu nhập chính trong tổng 34 triệu USD mà "thiên nga Australia" bỏ túi năm đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, phong độ kiếm tiền của Kidman trồi sụt thất thường, không phải lúc nào cô cũng được giữ vững.

Thống kê trên Celebrity Net Worth (CNW) viết rằng Nicole Kidman đang sở hữu 250 triệu USD . Nếu so với tài sản 347 triệu USD năm 2017, Kidman đang thụt lùi. Năm ấy, tạp chí The Financial Review của Australia thống kê nữ diễn viên là ngôi sao giải trí giàu nhất nước.

Không có nguyên nhân được đưa ra cho việc tài sản của Kidman bị giảm. Tuy nhiên, 250 triệu USD hiện giờ cũng là con số lớn.

Nicole Kidman - một trong những nghệ sĩ Australia thành công ở Hollywood. Ảnh: USA Today.

Bước chân vào nghệ thuật từ năm 1989, Kidman ban đầu nhận thù lao 200 USD , 250 USD , rồi lên 1 triệu USD và phấn đấu đạt chục triệu USD/phim như ngày nay. Cô có thể mang về hơn 180 triệu USD chỉ riêng cho phim ảnh trong vài năm.

Chồng Kidman, ca sĩ Keith Urban, tuy không giàu bằng vợ nhưng cũng có khối tài sản đáng nể, khoảng 75 triệu USD . Thu nhập của Keith chủ yếu đến từ doanh thu bán đĩa nhạc.

Danh mục bất động sản hoành tráng

Theo Celebrity Net Worth, vợ chồng Nicole Kidman là đại gia bất động sản đích thực. Kể từ thời điểm cưới nhau năm 2006, họ đã đầu tư rất nhiều vào bất động sản ở Mỹ và Australia như một cách kinh doanh sinh lời.

Tại Mỹ, gia đình minh tinh có nhà khắp thành phố Nashville, bang Tennessee, Los Angeles và New York. Năm 2008, Kidman và Urban chi 3,47 triệu USD cho biệt thự tại thành phố Nashville. Biệt thự có diện tích gần 1.015 m2 với 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, sân tennis và hồ bơi ngoài trời.

Cùng năm, họ tậu cơ ngơi nằm trong khu phố Beverly Hills với giá trị 4,7 triệu USD . Ngôi nhà rộng khoảng 370 m2 có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, và được thiết kế khá phù hợp, hài hòa với khí hậu nơi đây.

Chưa kể, vợ chồng ngôi sao này còn mua một trang trại rộng khoảng 450.000 m2 ở Bunya Hill, tiểu bang New South Wales (Australia) với giá 4,1 triệu USD .

Tại quê hương Australia, Kidman có căn penthouse rộng 420 m2, một căn penthouse khác giá 4,85 triệu USD được biến thành tổ hợp căn hộ khổng lồ với tầm nhìn tuyệt đẹp ra cầu cảng Sydney, cùng với đó là trang trại nằm ở ngoại ô.

Loạt bất động sản được vợ chồng Kidman mua đi bán lại, thu lãi chục triệu USD mỗi năm. Một số căn được giữ lại cho thuê hàng nghìn USD/tháng. Danh mục này giúp nâng tài sản của Kidman lên mốc 250 triệu USD .

Vợ chồng Nicole Kidman sở hữu danh mục bất động sản lớn ở Mỹ và Australia. Ảnh: Hollywood Reporter/Nigel Mukhi/Supplied.

Khối tài sản lớn cho phép Kidman chi tiêu thoải mái trong những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa. Gia đình 4 người của nữ diễn viên thường chỉ di chuyển bằng chuyên cơ riêng triệu USD đến Italy, Pháp để du lịch. Mới đây nhất, Kidman cũng đến Hong Kong quay phim bằng máy bay do cô sở hữu.

Khoa trương tài sản là vậy, Kidman lại chọn cách âm thầm làm từ thiện, hỗ trợ tiền cho những hoàn cảnh khó khăn.

Theo Look To The Stars, có 22 tổ chức từ thiện xác nhận sự tham gia của Nicole Kidman.