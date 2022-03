Nghề tay trái của diễn viên

Jimmy Fallon được mệnh danh là người dẫn chương trình đêm khuya nổi tiếng nhất Hollywood. Show trò chuyện đêm muộn mang tên The Tonight Show thu hút hàng triệu khán giả bằng những màn trò chuyện hài hước của Fallon cùng các khách mời nổi tiếng. Trước khi thành danh với sự nghiệp MC, anh từng là diễn viên và tham gia một số bộ phim như Most Famous, Anything Else và Taxi. Ảnh: NBC.