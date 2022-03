Nghệ sĩ Việt phải hủy show

Sau khi xét nghiệm nhanh, người mẫu Xuân Lan nhận kết quả dương tính với nCoV. Ca sĩ Tuấn Hưng, nhạc sĩ Quốc Bảo cũng hủy show ca nhạc vì dịch.

Trao đổi với Zing, Xuân Lan cho biết cách đây ít ngày, cô có những triệu chứng ban đầu như sổ mũi, khô cổ họng. Ngày 3/3, sau khi xét nghiệm nhanh, người mẫu và chồng có kết quả dương tính với nCoV. Sau đó, Xuân Lan liên lạc với đội y tế của phường Tân Phú (quận 7, TP.HCM) - nơi cô đang sinh sống - và nhận được hướng dẫn điều trị.

Xuân Lan mắc Covid-19. Ảnh: NVCC.

Hiện, vợ chồng Xuân Lan cách ly và điều trị tại nhà. Người mẫu phải gửi con gái ở nhà bà ngoại.

"Vì mắc Covid-19 và cách ly nên tôi phải thay đổi kế hoạch, lịch trình công việc. Tôi và chồng chuyển qua làm việc online. Lịch đi Cần Thơ từ ngày 5/3 đến 10/3 phải hủy. Sau 10 ngày tháo gỡ cách ly, tôi sẽ đi xét nghiệm PCR và lấy kết quả an toàn để đi quay show, casting cho Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam", Xuân Lan chia sẻ.

Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn đến nhiều nghệ sĩ Việt. Ngày 4/3, nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo thông báo show ca nhạc mang tên In the Moonlight vào tối 5/3 phải hoãn lại do ca sĩ mắc Covid-19.

Anh nói với Zing hiện ban tổ chức chưa có kế hoạch về lịch diễn mới, tùy thuộc vào tình hình dịch và sức khỏe của ca sĩ. Các khán giả đã đặt vé từ trước, nếu muốn hoàn tiền sẽ liên hệ với ban tổ chức qua đường dây nóng.

"Tôi rất tiếc về sự việc lần này. Dù đã chuẩn bị chu đáo, rốt cục phải lùi show. Tôi sẽ nghỉ ngơi rồi bắt tay vào một dự án audio khác. Còn show lần này sẽ tổ chức khi ca sĩ ổn định sức khỏe", nhạc sĩ cho biết.

Tuấn Hưng chia sẻ những ngày gần đây, anh liên tục bị hoãn show do ảnh hưởng của dịch. Vì thế, anh dành thời gian để tập luyện cùng ê-kíp tại nhà riêng.

"Anh em cứ tập để lấy lại tinh thần và năng lượng. Khi nào ra sân khấu, chúng tôi sẽ tưng bừng, cống hiến. Âm nhạc không có giới hạn và tinh thần của mọi người rất đáng khen ngợi", nam ca sĩ nói.

Trước đó, đêm nhạc của Bùi Anh Tuấn, Hà Nhi, Thanh Lam và Lệ Quyên tại TP Đà Lạt cũng phải dời lịch. Hàng loạt nghệ sĩ Việt phải thay đổi lịch trình công việc do mắc Covid-19.