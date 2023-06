Nghệ sĩ Việt được gì khi tham gia gameshow quốc tế?

Không khó để nhận ra rằng ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt tham gia gameshow nước ngoài và ít nhiều gây được sự chú ý. Câu hỏi đặt ra là, nghệ sĩ được gì khi tham gia gameshow quốc tế?

Những gương mặt tiên phong

Tháng 4/2023, khi xuất hiện thông tin Chi Pu sẽ tham gia gameshow đình đám "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023" - "Đạp gió 2023" (chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV - Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sản xuất), cư dân mạng Việt đã có những luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến hoài nghi về khả năng của Chi Pu và cho rằng, cô sẽ không thể tiến xa trên sân chơi vốn được coi là "không có đối thủ" về mức độ phổ biến trong các show giải trí tại Trung Quốc hiện nay.

Tham gia gameshow đình đám hàng đầu Trung Quốc, Chi Pu (giữa) có cơ hội để khẳng định tên tuổi và bản lĩnh của mình.

Công bằng mà nói, hoài nghi của khán giả không phải là không có cơ sở. Tham gia showbiz sớm và bước đầu tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình nhưng Chi Pu không được đánh giá cao khi lấn sân sang con đường ca hát. Cô chính thức theo đuổi con đường âm nhạc vào năm 2017 và liên tục bị đánh giá là giọng hát yếu, không có kỹ thuật thanh nhạc. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là Chi Pu rất chịu khó đầu tư về mặt hình ảnh. Chất lượng âm nhạc là điều còn phải bàn cãi nhưng hình ảnh trong mỗi sản phẩm âm nhạc của Chi Pu và ekip đều được đánh giá là đẹp mắt, chỉn chu. Bên cạnh đó, Chi Pu có khả năng trình diễn, khả năng vũ đạo cùng gương mặt sáng sân khấu. Đây là lợi thế mà không phải nghệ sĩ trẻ Việt nào cũng có được.

Với một ekip sản xuất có kinh nghiệm lâu năm như "Đạp gió", chắc chắn, mọi sự lựa chọn đều được tính toán thận trọng. "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" không quá đề cao giọng hát của nghệ sĩ mà tập trung đánh giá khả năng trình diễn trên sân khấu. Chương trình không tìm một giọng ca xuất sắc mà là một nghệ sĩ toàn năng có thể tiếp cận được khán giả ở nhiều góc độ khác nhau. Có lẽ, ekip sản xuất "Đạp gió 2023" đã theo dõi, quan sát kỹ càng và nhận thấy yếu tố "giải trí tiềm năng" của Chi Pu trước khi quyết định gửi lời mời cô tham gia chương trình.

Và thực tế đã chứng minh, Chi Pu hoàn toàn phù hợp tham gia một chương trình có tính giải trí cao như "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng". Sau mỗi tập phát sóng, Chi Pu nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ Ban cố vấn và người hâm mộ, đặc biệt là fan Trung Quốc. Cô cũng liên tiếp nằm trong top 10 của cuộc thi. Tài khoản mạng xã hội của Chi Pu tại Trung Quốc nhanh chóng đạt lượng tương tác đáng kể. Cái tên Chi Pu nhiều lần trở thành từ khóa tìm kiếm "hot" trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Nhiều thông tin đồn đoán rằng, sau "Đạp gió 2023", Chi Pu có thể sẽ tham gia một chương trình giải trí lớn chuyên về du lịch, ẩm thực của Trung Quốc.

Trước đó, sự xuất hiện của Trọng Hiếu, Quán quân Việt Nam Idol 2015 trên sân chơi âm nhạc Eurovision Song Contest (còn gọi là Eurovision) ở Đức gây nức lòng fan hâm mộ Việt. Đây là vòng thi của Đức tìm kiếm đại diện quốc gia tham dự cuộc thi âm nhạc uy tín và lâu đời nhất châu Âu - Eurovision Song Contest 2023. Được biết, Eurovision Song Contest được xếp hạng là chương trình phi thể thao có số lượng người xem cao nhất thế giới, có thời điểm lên tới 600 triệu người xem. Trong đêm chung kết diễn ra hồi đầu tháng 3/2023, Trọng Hiếu đã xuất sắc xếp vị trí thứ 3/8 ca khúc với 71 điểm. Nam ca sĩ là người Việt Nam và là người gốc Á đầu tiên đạt vị trí cao tại cuộc thi này.

Trước đó, sự xuất hiện của anh em "Hoàng tử xiếc" Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trên sân khấu "Britain's Got Talent 2018" (Tìm kiếm tài năng Anh Quốc) cũng gây được tiếng vang lớn với người hâm mộ trên khắp thế giới. Tiếp đó, là sự góp mặt của Myra Trần Minh Như - quán quân "The X-Factor Việt Nam 2016" (Nhân tố bí ẩn) tại sân chơi hoành tráng bậc nhất thế giới "American Idol 2019" (Thần tượng âm nhạc Mỹ). Cô gái An Giang đã xuất sắc lọt top 40 của cuộc thi. Có thể khẳng định, đây là những nghệ sĩ tiên phong tham gia gameshow quốc tế trong những năm gần đây.

Góp phần đưa hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Quay trở lại câu hỏi đặt ra trong tiêu đề bài viết là, nghệ sĩ Việt được gì, mất gì khi tham gia gameshow nước ngoài? Câu trả lời là được rất nhiều thứ. Đó là cơ hội để thử thách và khẳng định bản thân mình ở một môi trường quốc tế cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Chắc chắn, không phải nghệ sĩ nào cũng đủ bản lĩnh và tự tin để bước ra biển lớn.

Đưa những nét văn hóa Việt khi trình diễn ca khúc "Dare to be different" trên sân chơi âm nhạc tại Đức, Trọng Hiếu đã góp phần quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, được cộng tác với những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí quốc tế sẽ giúp nghệ sĩ Việt mở mang tầm nhìn, có tư duy mới để tiếp cận và bắt nhịp dòng chảy nghệ thuật đương đại. Những bài học mà nghệ sĩ Việt tích lũy được sẽ là trải nghiệm quý báu trong hành trình làm nghề của mỗi người.

Tạo dựng tên tuổi, mở rộng tầm ảnh hưởng và có thêm người hâm mộ mới chắc chắn là mục tiêu mà các nghệ sĩ hướng tới. Với việc tham gia "Đạp gió 2023", Chi Pu có cơ hội tiếp cận thị trường âm nhạc đông dân hàng đầu thế giới. Bằng chứng là, ngay sau những tập đầu tiên của "Đạp gió 2023" lên sóng, Chi Pu đã tạo được ấn tượng tốt với fan Trung Quốc. Cô nhận được nhiều lời bình luận "có cánh" về nhan sắc, khả năng trình diễn trên các trang mạng xã hội. Với khán giả trong nước, Chi Pu phần nào cũng đã làm thay đổi quan điểm của anti-fan (thuật ngữ chỉ những người không thích) khi nhìn nhận, đánh giá thực lực của cô. Tương tự như vậy, Trọng Hiếu cũng đã có thêm nhiều fan hâm mộ ở Đức và cả khu vực châu Âu khi giành thứ hạng cao ở Eurovision Song Contest phiên bản Đức.

Ở góc độ cá nhân là vậy, xét ở góc độ rộng hơn thì khi tham gia gameshow nước ngoài, các nghệ sĩ Việt sẽ góp phần quảng bá văn hóa Việt. Điều này thể hiện rất rõ trong phần trình diễn ca khúc "Dare to be different" của Trọng Hiếu trong đêm chung kết Eurovision Song Contest tại Đức. Anh đã đưa những nét văn hóa Việt như áo dài, nón lá vào ca khúc khiến người hâm mộ Việt cảm thấy vô cùng tự hào. Chia sẻ về kết quả cuộc thi, Trọng Hiếu nói rằng: "kết quả hạng ba khiến tôi hài lòng. Tôi là một tân binh, hơn nữa lại mang khát khao thể hiện tinh thần khác biệt. Tôi còn làm được điều mơ ước khi mang màu sắc truyền thống Việt Nam, âm nhạc âm hưởng dân gian lên sân khấu một cuộc thi quốc tế".

Tương tự, màn trình diễn xuất sắc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tại "Britain's Got Talent 2018" đã lan tỏa niềm tự hào Việt Nam, thông điệp về con người Việt Nam luôn nỗ lực hết mình, tiến về phía trước và ngẩng cao đầu. Myra Trần Minh Như, Chi Pu… trên các gameshow đình đám nước ngoài đã góp phần quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Trong tiềm thức của rất nhiều người, nói đến Việt Nam, người ta vẫn nghĩ đến một đất nước anh hùng, quật khởi trong chiến tranh nhưng vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, chính những nghệ sĩ đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận đó.

Bên cạnh hiệu ứng tích cực, khi tham gia gameshow quốc tế, nghệ sĩ Việt cũng phải chịu nhiều áp lực bởi sự cạnh tranh khốc liệt của môi trường quốc tế. Chi Pu từng chia sẻ rằng, cô đã có lúc bật khóc vì áp lực, tiếng Trung không phải thế mạnh, cộng với phần lời khó và phải hát ở nhịp nhanh khiến cô phải loay hoay xử lý ca khúc. Áp lực từ ngôn ngữ, văn hóa nước ngoài, từ fan hâm mộ, từ môi trường làm việc… là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào tham gia gameshow quốc tế đều phải đối mặt.

Một thực tế cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù rất cố gắng nhưng nghệ sĩ Việt cũng chưa thể chạm tới đỉnh cao ở những sân chơi tầm cỡ quốc tế. Nghệ sĩ Việt có tài năng nhưng điều đó chưa đủ, cần phải có thêm kinh nghiệm và sự rèn luyện trong môi trường quốc tế. Sau các tuần công chiếu, sức nóng của Chi Pu đã có phần giảm nhiệt và có dấu hiệu tụt hạng. "Đường dài mới biết ngựa hay" và nhiều người hoài nghi rằng, Chi Pu sẽ khó đủ sức để đi được đường dài tại "Đạp gió 2023".